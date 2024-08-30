- Индивид теперь обвиняет бывшего супруга в инциденте с ножом - Баденберг выступает за более строгие санкции

Женщина якобы убита бывшим супругом ножом, что побудило министра юстиции Берлина Фелора Баденберга от ХДС призвать к усилению мер защиты от домашнего насилия. Баденберг заявил в "Tagesspiegel" (в пятницу), что по мере эскалации домашнего насилия государство должно иметь более существенные вмешательственные возможности, чем те, которые доступны в настоящее время. Принудительные ордера на ограничение контакта и запреты на контакт часто не дают желаемых результатов.

В качестве альтернативы Баденберг предложил использовать электронные браслеты на лодыжке. Если агрессивный бывший партнер игнорирует предписанное расстояние, женщина получит сигнал.

В среду вечером 36-летняя мать четверых детей якобы была убита бывшим мужем ножом в берлинском районе Целлендорф. 50-летнего мужчину задержали.

Сначала полиция предполагает, что это преступление страсти, часто называемое фемицидом; мужчина мстит бывшей жене, которая его бросила, как заявил представитель прокуратуры dpa. Оба - подозреваемый и жертва - родом из Ливана.

Подозреваемый в заключении

Прокуратура Берлина объявила через X, что выдан и исполнен ордер на содержание под стражей за убийство с отягчающими обстоятельствами. Обвиняемый находится в заключении.

Трагический инцидент вызвал обеспокоенность среди женщин, оказавшихся в подобной ситуации. Они выражают потребность в более всеобъемлющих мерах безопасности, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем.

Смерть матери подчеркивает необходимость ужесточения законов и их соблюдения в отношении домашнего насилия, особенно в случаях, связанных с иммигрантами, как жертва и подозреваемый.

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