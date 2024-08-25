- Индивид использует фальшивое огнестрельное оружие для запугивания в районе Фредена.

Мужчина выпустил несколько выстрелов из имитации пистолета возле своего дома в районе Хильдесхайм. Окружающие жители сообщили об этом в субботу. Полиция нашла предполагаемого виновника в Фреде, рядом с его домом, и задержала его, как сообщается в полицейских отчетах. Затем они обыскали его квартиру и изъяли несколько имитаций огнестрельного оружия. Расследование показало, что выстрелы были произведены из одного из этих пистолетов. Против мужчины были возбуждены уголовные дела за нарушение правил обращения с оружием. В конечном итоге его освободили.

Выстрелы, нарушившие тишину в районе Хильдесхайм, произошли в районе, где проживал подозреваемый. После своего освобождения мужчина решил снова поселиться в том же районе.

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