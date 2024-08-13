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ЭкономикаНовостиГермания

Индекс ZEW упал значительно больше, чем ожидалось

Конфликт на Близнем Востоке, высокие цены, неясная валютная политика - отсутствие экономического восстановления в Германии неудивительно. Прогноз от финансовых экспертов.

 and  Hanna Hofmann
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Экономические ожидания экспертов по финансам в Германии резко ухудшились в августе.
Экономические ожидания экспертов по финансам в Германии резко ухудшились в августе.

- Индекс ZEW упал значительно больше, чем ожидалось

Экономический настрой немецких финансовых экспертов в августе существенно ухудшился, более чем ожидалось. Индекс экономических ожиданий ZEW упал на 22,6 пункта до 19,2 пункта, согласно Центру европейских экономических исследований (ZEW) в Мангейме. Экономисты считают, что надежды на восстановление тают.

"Экономический прогноз Германии рушится", - прокомментировал данные президент ZEW Ахим Вамбах. "Это свидетельствует о том, что экономические ожидания продолжают формироваться под влиянием высокой неопределенности, обусловленной неясной денежно-кредитной политикой, разочаровывающими экономическими показателями США и растущими опасениями по поводу эскалации конфликта на Ближнем Востоке".

Это был второй месяц подряд, когда ожидания в отношении экономики снижались. В августе также ухудшилось мнение об текущей экономической ситуации. Некоторые ведущие индикаторы для экономики Германии ослабли в последние месяцы. Это было усугублено волнениями на финансовых рынках на прошлой неделе. Озабоченность по поводу экономики США растет.

В настоящее время Германия переживает существенное ухудшение экономических ожиданий, как свидетельствуют комментарии президента ZEW Ахим Вамбаха. Кроме того, высокая неопределенность влияет на экономические ожидания в Германии из-за таких факторов, как неясная денежно-кредитная политика, разочаровывающие экономические показатели США и растущие опасения по поводу конфликта на Ближнем Востоке.

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