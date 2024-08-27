Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиПреступность

Индекс штрафов за нарушения, связанные с употреблением каннабиса

С 1 апреля курение и регулируемое личное выращивание каннабиса считаются законными, а также определяются штрафы за любые правонарушения.

 and  Elizabeth Wells
Время чтения 1 минута
Список свежих штрафов обрисовывает санкции за нарушения, связанные с каннабисной...
Список свежих штрафов обрисовывает санкции за нарушения, связанные с каннабисной законодательностью.

- Индекс штрафов за нарушения, связанные с употреблением каннабиса

В регионе Саксония-Анхальт введен строгий набор штрафов за нарушения, связанные с марихуаной. Основной акцент делается на неукоснительное соблюдение благополучия детей и подростков, как заявили в Министерстве социальных дел. Например, за использование марихуаны в запрещенных зонах рядом со школами, детскими садами, общественными спортивными сооружениями или детскими площадками могут быть наложены штрафы до €500. За такие действия в присутствии несовершеннолетних могут быть наложены штрафы до €1000.

Ранее газета "Миттельдойче Цайтунг" сообщала, что штрафы могут достигать значительных €30,000, например, если человек поддерживает группы по выращиванию каннабиса или участвует в рекламных акциях. "Для обеспечения единообразного применения штрафов Министерство здравоохранения тесно сотрудничало с Саксонией, Тюрингией и Бранденбургом при разработке этого расписания штрафов", - сказал представитель.

Расписание штрафов было опубликовано в министерском бюллетене 22 июля и вступило в силу с того момента. Однако пока не ясно, кто будет следить за этими нарушениями. Кабинет еще не принял решение по этому вопросу, сообщил представитель ministry.

Целью введения этих строгих штрафов в Саксонии-Анхальт также является предотвращение любых преступлений, связанных с марихуаной, таких как выращивание или реклама. Нарушение этих правил может повлечь серьезные последствия, как показывает потенциальный штраф в €30,000 за поддержку групп по выращиванию каннабиса или участие в рекламных акциях.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Вейдель предлагает ввести минимальную остановку иммиграции на пять лет.
Федеральные земли Германии

Вейдель предлагает ввести минимальную остановку иммиграции на пять лет.

Партия AfD из Саксонии излучает самоуверенность в преддверии выборов в ландтаг. Площадь Kornmarkt в Баутцене оживлена, когда партия прибывает с национальным статусом.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
Ещё разlynxы перемещаются в Тюрингийском лесу в рамках программы по сохранению дикой природы.
Федеральные земли Германии

Врени и Килиан: два образа, занятых в деле сохранения

Будут акклиматизированы дополнительные рыси в Тюрингском лесу, по словам официальных лиц по реинтродукции, которые оптимистично настроены насчет этих пушистых существ.

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно
На политическом митинге в Дрездене роль вице-канцлера и министра финансов взял на себяChristian...
Федеральные земли Германии

Линдерс предлагает наказать тех, кто просит убежища

На собрании в Соллингене один человек убивает троих участников. И الأجانب, подлежащий депортации, привлек внимание как возможный подозреваемый. Подозреваемый в исламистской атаке также является спорной темой в избирательной кампании по выборам в ландтаг Саксонии.

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно

Последние

Вейдель предлагает ввести минимальную остановку иммиграции на пять лет.
Федеральные земли Германии

Вейдель предлагает ввести минимальную остановку иммиграции на пять лет.

Партия AfD из Саксонии излучает самоуверенность в преддверии выборов в ландтаг. Площадь Kornmarkt в Баутцене оживлена, когда партия прибывает с национальным статусом.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
Противоборствующие Силы Венесуэлы: Обладают Силной Планом мирно устранить Мадуро
Политика

Оппозиция Венесуэлы имеет твердый план мирного свержения Мадуро

Оппозиция Венесуэлы имеет твердый план мирного свержения Мадуро После спорных выборов в Венесуэле оппозиционная фигура Мария Кортина Мачадо в интервью Reuters во вторник через видеосвязь предположила, что президента Николаса Мадуро можно мирным путем сместить с власти. Она верила, что мирные демонстрации и международное давление могут сделать это реальностью. Несмотря на

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Психоделические вещества, подобные ЛСД, не только распространены на социальных мероприятиях, но и...
Здоровье

Размышляя над нашим взглядом на мир, потребитель выражает свое мнение о сосуществовании с психоделиками

Психоделики, традиционно ассоциирующиеся с развлекательным использованием, вновь получают признание в сфере медицинской дискуссии. Взгляды на повседневную жизнь, включающие в себя вещества, подобные ЛСД и МДМА, изучаются.

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
Рехм имеет титул лучшего в мире пара-троеборья
Спорт

Искусственный планеры рехм встречаются с настоящими конкурентами неожиданно

Искусственный планеры рехм встречаются с настоящими конкурентами неожиданно Маркус Рем, непобедимый чемпион в соревнованиях по длинному прыжку, готовится к Паралимпиаде в Париже. Его давняя мечта преодолеть впечатляющую дистанцию в 9 метров, похоже, отходит на второй план из-за более жесткой конкуренции на этот раз. Его соперники больше не просто противники, они

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно