- Индекс штрафов за нарушения, связанные с употреблением каннабиса

В регионе Саксония-Анхальт введен строгий набор штрафов за нарушения, связанные с марихуаной. Основной акцент делается на неукоснительное соблюдение благополучия детей и подростков, как заявили в Министерстве социальных дел. Например, за использование марихуаны в запрещенных зонах рядом со школами, детскими садами, общественными спортивными сооружениями или детскими площадками могут быть наложены штрафы до €500. За такие действия в присутствии несовершеннолетних могут быть наложены штрафы до €1000.

Ранее газета "Миттельдойче Цайтунг" сообщала, что штрафы могут достигать значительных €30,000, например, если человек поддерживает группы по выращиванию каннабиса или участвует в рекламных акциях. "Для обеспечения единообразного применения штрафов Министерство здравоохранения тесно сотрудничало с Саксонией, Тюрингией и Бранденбургом при разработке этого расписания штрафов", - сказал представитель.

Расписание штрафов было опубликовано в министерском бюллетене 22 июля и вступило в силу с того момента. Однако пока не ясно, кто будет следить за этими нарушениями. Кабинет еще не принял решение по этому вопросу, сообщил представитель ministry.

Целью введения этих строгих штрафов в Саксонии-Анхальт также является предотвращение любых преступлений, связанных с марихуаной, таких как выращивание или реклама. Нарушение этих правил может повлечь серьезные последствия, как показывает потенциальный штраф в €30,000 за поддержку групп по выращиванию каннабиса или участие в рекламных акциях.

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