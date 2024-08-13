- Индекс Habeck к ZEW: Экономический кризис ухудшается

Министр экономики Германии Роберт Габек (Зеленые) обеспокоенно отреагировал на последний индикатор настроений от института ZEW. Экономические ожидания финансовых экспертов в августе ухудшились гораздо больше, чем ожидалось. Барометр ZEW упал на 22,6 пунктов до 19,2 пунктов по сравнению с предыдущим месяцем, как объявил Центр европейских экономических исследований (ZEW) в Мангейме. По словам экономистов, надежда на восстановление угасает.

Габек выражает недовольство

"Экономический кризис все больше укореняется на уровне стагнации, который никого не устраивает", - сказал Габек в Бремене. "И принятые меры пока не достаточно, чтобы преодолеть высокие процентные ставки, отсутствие внешнего спроса и структурные проблемы, которые у нас есть в Германии".

Теперь необходимо реализовать пакет роста правительства "трафик-лайт", объяснил Габек. Он охватывает многие "заботы, пожелания и претензии немецкой экономики". "Поэтому моя настоятельная просьба, пожелание и работа - это сделать это быстро. Это уже будет иметь эффект". Остается увидеть, смогут ли найтись дополнительные ответы с помощью большего количества свободной торговли, инвестиций или лучших моделей амортизации - может быть, даже во время избирательной кампании.

Президент ZEW видит высокую неопределенность

"Экономический прогноз для Германии ухудшается", - прокомментировал данные президент ZEW Ахим Ванбах. "Это указывает на то, что экономические ожидания останутся под влиянием высокой неопределенности, обусловленной неясной денежно-кредитной политикой, разочаровывающими показателями бизнеса из американской экономики и растущими опасениями по поводу эскалации конфликта на Ближнем Востоке".

Это было второе последовательное снижение экономических ожиданий. В августе также ухудшилась оценка текущей экономической ситуации. Недавно ряд ведущих индикаторов для немецкой экономики ослабли. Кроме того, на прошлой неделе были беспорядки на финансовых рынках. Растут опасения по поводу американской экономики.

Габек подчеркивает необходимость решения проблем Германии в рамках Экономического и валютного союза, сказав: "В свете текущего кризиса важно полностью использовать потенциал Экономического и валютного союза для решения проблем высоких процентных ставок, внешнего спроса и наших структурных проблем".

Ванбах, выражая свои опасения по поводу данных ZEW, упоминает: "Продолжающееся ухудшение экономических ожиданий указывает на то, что Экономический и валютный союз может пересмотреть свои стратегии в свете высокой неопределенности, неадекватной денежно-кредитной политики, ослабления показателей бизнеса из США и эскалации опасений по поводу конфликта на Ближнем Востоке".

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