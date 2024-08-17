- Импровизированный благотворительный акт в Помпеях: Мадонна неожиданно дополняет молодежную инициативу

Шокирующее заявление Мадонны в Помпеях: Легендарная американская поп-звезда Мадонна посетила археологический сайт древнего города, погребенного в южной Италии, в свой 66-й день рождения. Во время своего визита в пятницу вечером Мадонна неожиданно объявила, что возьмет на себя расходы на годовалого театрального проекта, направленного на местную молодежь и детей из региона, как сообщает археологический парк. Бюджет годового проекта составляет 250 000 евро.

По прибытии Мадонну провел по городу, оставшемуся погребенным после извержения вулкана Везувий в 79 году нашей эры, немецкий директор археологического сайта Габриэль Цухтригель. Впоследствии она встретила команду "Sogno di Volare" (что означает "Мечтать о полетах" на английском языке), которая исполнила классическую театральную пьесу в ТеатроGrande Помпеи.

Подробности о проекте для молодежи

"Sogno di Volare" финансируется археологическим парком для стимулирования участия местных жителей в культурной жизни этого места, внесенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Его основная цель - выявлять, поддерживать и укреплять молодых людей из окрестностей Помпеи в южном регионе Кампания в Италии, который по-прежнему сталкивается с высокими показателями брошенной школы, безработицы среди молодежи и эмиграции.

Итальянское приключение Мадонны продлилось более недели. Ранее она гостила в итальянском курорте Портофино у дизайнеров Доменико Дольче и Стефано Габбана (Дольче и Габбана). Ходили слухи о роскошном собрании в Помпеях, которое в конечном итоге оказалось частным визитом. Мадонна, корни которой восходят к Абруццо и которая переехала в Соединенные Штаты, неоднократно посещала Италию в отпуске.

Театральный проект, который Мадонна объявила, что будет финансировать, предоставит возможности для местных детей, чтобы они могли участвовать в культурной жизни Помпеи. Годовой проект направлен на поддержку и empowerment молодых людей из региона, который столкнулся с высокими показателями брошенной школы, безработицы среди молодежи и эмиграции.

Читайте также: