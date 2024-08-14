- Импорт баварских зерновых

Уборка пшеницы в основном завершена для большинства фермеров в Свободном штате. "В последние недели уборка пшеницы неоднократно прерывалась дождями", - сказал Антон Хубер, эксперт по производству культур в Баварской ассоциации фермеров (BBV). В этом неделе следует воспользоваться теплыми днями, чтобы собрать оставшиеся запасы.

Опрос BBV показал среднюю урожайность зимней пшеницы 7,2 тонны с гектара. Однако есть большие колебания. Содержание белка в зерне sometimes очень низкое, на это влияют сложные погодные условия и действие удобрительного распоряжения, сказал Хубер.

Пшеница является самым важным зерном на полях Баварии и была посеяна на 456 396 гектарах, согласно отчету о производстве культур Государственного агентства по сельскому хозяйству (LfL). Однако площадь посевов сократилась по сравнению с предыдущим годом, когда пшеница была посеяна на 498 000 гектарах.

Для зимней ячменя ассоциация фермеров рассчитала среднюю урожайность 6,4 тонны с гектара - снова с большими колебаниями. Это существенное снижение по сравнению с предыдущим годом, когда показатель превысил 7,1 тонны.

Зимняя ячмень в основном используется в качестве кормового зерна и была посеяна на примерно 221 000 гектарах - увеличение площади посевов по сравнению с предыдущим годом в 213 880 гектаров.

Площадь посевов овса осталась почти неизменной - 25 703 гектара. По данным LfL, около половины этого используется в органическом сельском хозяйстве.

Кукуруза для животноводства и биогазовых установок

Ситуация с кукурузой, по словам эксперта BBV Хубера, в основном хорошая, "хотя сильные дожди и сложные почвенные условия обойдутся в урожай". В настоящее время кукуруза растет на 399 008 гектарах, которую вскоре отправят на хранение и используют в качестве кормового зерна или для биогазовых установок. Около 110 000 гектаров используется для зерновой кукурузы, которую собирают. Площадь посевов кукурузы немного сократилась на 3,2 процента по сравнению с предыдущим годом, согласно данным отчета о производстве культур.

В то время как в последние годы урожаи страдали от длительных засух и недостаточного количества осадков, в этом году сильные дожди вызвали проблемы для многих фермеров, особенно в зонах наводнений, где иногда были полные неудачи.

Европейский Союз выразил обеспокоенность колебаниями урожая пшеницы и ячменя в Баварии, ссылаясь на влияние погодных условий и удобрительного распоряжения. Фермеры в Баварии, члене Европейского Союза, должны будут экспортировать значительную часть своей собранной пшеницы в другие страны ЕС, чтобы помочь удовлетворить их спрос.

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