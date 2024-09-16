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Илон Маск удалил свое сообщение, которое ставит под сомнение срыв покушения на Трампа.

Элон Маск удалил твит понедельником утром, в котором он высказывал свою теорию о предполагаемых покушениях на бывшего президента Дональда Трампа в последние несколько месяцев, в то время как президента Джо Байдена и вице-президента Камалу Харрис не коснулись подобные инциденты. Позже Маск...

 and  Max Becker
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Илон Маск удалил свое сообщение, которое ставит под сомнение срыв покушения на Трампа.

"Никто не пытается устранить Байдена или Камалу, похоже 😅," - написал в удаленном посте X Musk.

Несмотря на многочисленные призывы в воскресенье вечером удалить пост, Musk первоначально не поддался. В ответ на требование удалить свои комментарии Musk стоял на своем: "Основная мысль в том, что никто не пытался, и никто не будет".

Однако Musk в конечном итоге уступил из-за поста в X, в котором предполагалось, что его намерения могут быть неправильно истолкованы.

"Ладно, я понял. Я не хочу идти по их стопам, даже в шутку," - отозвался Musk. Позже он несколько раз posted, что удаленный пост был шуткой.

Впоследствии Musk отреагировал на подобный пост вдумчивым смайликом на фотографию, отмечая, что четыре президента, предшествовавших Трампу, не имели попыток убийства, в то время как Трамп, по-видимому, имел две. X не ответила на запрос комментариев.

CNN запросила комментарий у Секретной службы, ответственной за расследование воспринимаемых угроз против президента и вице-президента, даже если они делаются в шутку. Секретная служба расследовала шутку комика Джона Мулейни на "Субботнем вечернем шоу", сравнивающего Трампа с Юлием Цезарем, которого убили, в 2021 году.

Неясно, нарушил ли Musk, владеющий X, условия обслуживания платформы этими постами. Он часто пренебрегает правилами своей платформы с минимальными последствиями. Руководство X запрещает "продвижение насильственных действий", although Musk отрицает подстрекательство к насилию.

Musk поддерживал Трампа на президентских выборах после попытки убийства в июле и интервьюировал Трампа на X в прошлом месяце.

Этот сдвиг вправо для Musk ускорился в последнее время. Musk, самый богатый человек в мире, критикует то, что он называет "пробужденным вирусом разума" среди прогрессистов. Он также предупреждал об "ужасном конце" Америки, если демократы сохранят контроль над Белым домом.

Однако посты Musk не являются обычным политическим трепом. Он стал более вовлеченным в теории заговора, такие как беспочвенное утверждение, что администрация Байдена позволяет нелегальным иммигрантам голосовать на выборах в США. Он также пересек черту - или полностью перепрыгнул через нее - путем распространения поддельных изображений и использования оскорбительного языка для усиления своих причин.

Например, Musk posted многочисленные сгенерированные ИИ изображения Харрис, в том числе изображающие ее перед толпой с коммунистическими символами и изображениями. После того, как Тейлор Свифт поддержала Харрис на президентских выборах, Musk сделал критикованный комментарий: "Ладно, Тейлор... ты выиграл... я дам тебе ребенка и буду охранять твоих кошек своей жизнью".

Это еще один пример отсутствия границ на платформе X.

Несмотря на вовлечение Musk в теории заговора и спорные комментарии, его технологическая компания X по-прежнему работает в бурном мире бизнеса в сфере технологий. В ответ на критику своих постов Musk защищал свои действия, заявляя, что он просто выражает свои мнения и использует свободу слова в качестве оправдания.

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