Илон Маск пытается использовать нетрадиционную стратегию против ветряных турбин

После приобретения Twitter Элоном Маском, значительные рекламные клиенты начали покидать платформу. Не смущаясь, Маск отвечает, подав иски против различных компаний потребительских товаров. По данным источника, у Маска есть уникальная стратегия в отношении малоизвестного датского оператора ветряных электростанций в Техасе.

Американский миллиардер Элон Маск, как сообщается, прибегает к нетрадиционным методам в своем иске против уходящих рекламодателей платформы Twitter X. Согласно расследованию Spiegel, датская энергетическая компания Ørsted, входящая в число ответчиков, особенно затронута. Ørsted управляет ветряными электростанциями в том же судебном округе Техаса, который Маск выбрал для своего иска. В иске, поданном Twitter X в начале августа, юристы Маска утверждают, что несколько компаний и рекламная ассоциация сговорились, чтобы заблокировать платформу.

Помимо гигантов потребительских товаров Mars, Unilever и CVS Health, в число обвиняемых также входит малоизвестный производитель ветряных турбин Ørsted - необычный противник для Маска. В возрасте 53 лет, будучи CEO и совладельцем производителя электромобилей Tesla, он публично заявил о желании "ускорить переход мира к устойчивой энергии", что делает Ørsted своего рода союзником. Кроме того, Ørsted не была значительным рекламодателем на Twitter или X. Ørsted отказалась комментировать, и Twitter X не ответила на запрос о комментарии.

Кажется, что легальная инициатива Маска против Ørsted связана с его желанием, чтобы этот иск рассматривался в Северном округе Техаса. Это юрисдикция Реда О'Коннора, консервативного судьи, который выносил решения против строгих законов о огнестрельном оружии и против медицинской реформы Барака Обамы. Однако он может председательствовать в деле только в том случае, если одна из компаний-плательщиков или ответчиков имеет местную связь с судом.

Судья заявляет о своей предвзятости

Маск переместил штаб-квартиру Twitter X из либерального Сан-Франциско в Остин, Техас, но она находится в западном судебном округе Техаса. Вместо этого юристы Маска установили связь с судом О'Коннора через Ørsted. В иске указано, что датчане "эксплуатируют, среди прочего, ветряную электростанцию в районе Вайчита-Фолс этого судебного округа".

На самом деле, Ørsted управляет двумя ветряными электростанциями в этом районе. Однако судья О'Коннор не будет председательствовать в этом деле. Он заявил о своей предвзятости - он владеет акциями Tesla.

Несмотря на усилия Маска по привлечению Ørsted в юрисдикцию судьи Реда О'Коннора из-за ее операций в Техасе, судья отстранился от дела из-за своего личного участия в Tesla. Это решение может потенциально повлиять на экономику, так как исход этого судебного разбирательства между Маском и рекламными клиентами может иметь последствия для рекламной индустрии и компаний, подобных Ørsted.

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