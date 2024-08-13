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Илон Маск дал новую причину, почему у X был еще один срыв, представив республиканского кандидата в президенты.

Элон Маск заявил, что нападение на X задержало его интервью с бывшим президентом Дональдом Трампом на 42 минуты. Но Маск также винил сотрудников X в ошибке, которая помешала людям присоединиться к потоку.

 and  Alex Stellmacher
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Интервью было объявлено как "беседа" между владельцем X Элоном Маском и бывшим президентом США...
Интервью было объявлено как "беседа" между владельцем X Элоном Маском и бывшим президентом США Дональдом Трампом.

Илон Маск дал новую причину, почему у X был еще один срыв, представив республиканского кандидата в президенты.

"В свете важности этого разговора, конечно, была 100% вероятность DDOS-атак," - написал Мюск рано утром во вторник на своей платформе социальных сетей, имея в виду распределенный отказ в обслуживании, который, по его утверждению, затопил серверы X ложным трафиком.

"У нас также были свои ошибки," - добавил он. "Но отличная работа команды X по отражению атак и исправлению наших ошибок! Все хорошо, что хорошо кончается."

Сбой напомнил о провальной презентации кандидата в президенты от Республиканской партии Флориды Рона Де Сантиса в мае 2023 года, которая также проходила в виде интервью со Мюском на X, тогда известной как Твиттер. В течение нескольких минут интервью звук то включался, то выключался, интервью было прервано и перезапущено, задержав начало примерно на полчаса.

На своей платформе социальных сетей Truth Social Трамп назвал технические трудности Де Сантиса на X "катастрофой", что было перепощено в ходе сбоя в понедельник вечером представителем кампании вице-президента Камалы Харрис.

В то время X столкнулась с несколькими сбоями и отключениями, которые, возможно, были связаны с увольнением десятков тысяч сотрудников компании вскоре после того, как Мюск купил ее и стал CEO. Он later назначил Линду Яккарино CEO, но Мюск по-прежнему курирует технические аспекты платформы.

Определенный не повторять ту же ошибку, Мюск сказал, что X провела стресс-тестирование своих систем и подтвердила, что может выдерживать до 8 миллионов одновременных потоков. Но когда люди пытались получить доступ к интервью Трампа в запланированное время начала 8 pm ET, они видели серые экраны и не могли присоединиться.

DDOS-атаки часто запускаются с помощью масштабных ботнетов, которые выбрасывают огромное количество трафика на серверы, чтобы обрушить платформы или сайты. Чтобы отразить эти атаки, многие компании платят третьим лицам за идентификацию и блокировку ложного трафика и увеличение полосы пропускания, среди других тактик. Не ясно, какой - если вообще какой - сервис X использует для этой цели. После глобального сбоя в сфере высоких технологий в прошлом месяце, вызванного CrowdStrike, Мюск заявил, что компания отказалась от услуг этой компании, но не ясно, предотвратила бы такая атака.

Мюск не уточнил, какие именно ошибки он считал допущенными сотрудниками X, или как DDOS-атака могла бы целенаправленно атаковать конкретный поток, не обрушив остальную часть платформы X, которая оставалась operational во время сбоя интервью с Трампом.

Наконец, интервью началось, и tanto X, как и Мюск, заявили, что оно прошло успешно. Компания заявила, что аудиопоток привлек 73 миллиона "просмотров", хотя не определила это понятие.

Промышленность высоких технологий не чужда бизнес-взрывоопасных инцидентов, как показывает недавняя DDOS-атака на серверы X. Чтобы минимизировать подобные атаки в будущем, Мюск упомянул, что X провела тщательные стресс-тесты, чтобы убедиться, что она может выдерживать до 8 миллионов одновременных потоков.

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