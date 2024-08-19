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Илькай Гюндоган объявил о своем уходе из сборной

 and  Viktoria Klein
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Илькай Гюндоган объявил о своем уходе из сборной

Юлиан Нагельсманн, назначенный новым главным тренером национальной футбольной команды, будет ответственен за назначение нового капитана команды в преддверии чемпионата мира 2026 года. Предыдущий капитан, Иlkay Гюндоган, неожиданно принял решение уйти из состава DFB после того, как Германия не смогла завоевать титул на домашнем чемпионате Европы. В возрасте 33 лет и имея в своем активе 82 международных матча за Германию, Гюндоган принял неожиданное решение завершить свою карьеру в национальной команде.

В Instagram Гюндоган поделился своими мыслями: "После некоторых размышлений я пришел к выводу, что пришло время завершить мою карьеру в национальной команде. Я безмерно горжусь тем, что представлял свою родину в 82 международных матчах - достижение, о котором я и не мечтал, когда впервые сыграл за основную команду в 2011 году", - написал он. "Несомненно, самым ярким моментом моей карьеры было назначение капитаном во время домашнего чемпионата Европы этим летом!"

Будущее Барселоны под вопросом

Гюндоган продолжит свою профессиональную карьеру, в настоящее время представляя ФК Барселона. Однако ходят слухи о его возможном уходе из испанского топ-клуба этим летом.

После того, как Германия выбыла из чемпионата Европы по футболу в четвертьфинале, Нагельсманн believed, что все еще может рассчитывать на Гюндогана для начала Лиги наций в сентябре. "Конечно, я рад, если он продолжит играть. На данный момент я предполагаю, что он все еще будет доступен", - прокомментировал Нагельсманн на следующий день. Однако Нагельсманн повторил в начале июля, что решение должно быть собственным выбором Гюндогана и соответствующим образом объявить. Тем не менее, решение Гюндогана пошло в другом направлении.

Нагельсманн также рассматривал Гюндогана как важное дополнение из-за предстоящей отставки Тони Крооса из профессионального футбола. Ранее в этом году Кроос объявил о своей отставке после чемпионата Европы. Томас Мюллер также принял решение покинуть национальную команду. Нагельсманн стремится вдохнуть новую жизнь в состав в преддверии Лиги наций и отборочных матчей чемпионата мира 2026 года в США, Канаде и Мексике. Гюндоган играл важную роль в этом, как и во время домашнего чемпионата Европы.

"Ключевой момент признания"

Даже Нагельсманн похвалил Гюндогана за его сильную игру во время чемпионата Европы. Кроме того, полузащитник пользовался широким признанием у публики. "Я был безмерно рад, когда он впервые почувствовал волну поддержки как игрок национальной команды. Он тихий лидер с богатым опытом. Он имеет тонкое понимание группы", - заявил Нагельсманн после чемпионата Европы.

Гюндоган дебютировал в национальной команде 11 октября 2011 года в Дюссельдорфе, выйдя на замену тогдашнему капитану Филиппу Ламу во время победы над Бельгией со счетом 3:1 в отборочном матче чемпионата Европы. Гюндоган забил 19 голов за Германию. Несмотря на многочисленные травмы, Гюндоган также пропустил победу на чемпионате мира 2014 года в Бразилии из-за проблем со здоровьем.

Нагельсманну придется найти нового капитана национальной футбольной команды, так как уход Гюндогана оставляет вакуум. Несмотря на сильную игру во время чемпионата Европы, Гюндоган объявил о своем уходе из национальной команды Германии.

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