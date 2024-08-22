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ОбществоНовостиДженнифер Лопес - отличная актриса.

Их медовый месяц закончился, публично, для "Бенифер".

Долгое время считалось, что проблемы в браке между Дженнифер Лопес и Беном Аффлеком были нерешенными. Не hauрящегося согласия, якобы, достичь во время медового месяца.

 and  Lauren Adams
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В то время как Бен Аффлек сталкивается с проблемами Голливуда, Дженнифер Лопес процветает благодаря...
В то время как Бен Аффлек сталкивается с проблемами Голливуда, Дженнифер Лопес процветает благодаря гламурным attractions.

- Их медовый месяц закончился, публично, для "Бенифер".

Беннифер 2.0: История, столь же историческая, как и сага первоначальной звездной пары. После того, как Дженнифер Лопес и Бен Аффлек не смогли скрепить свой союз в начале 2000-х, их отношения рухнули, но они все же поженились в 2022 году. Однако Лопес уже подала на развод. Конфликт между двумя глобальными звездами, якобы, начался вскоре после их свадьбы.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек: Натянутость во время медового месяца

Во время медового месяца в Италии Лопес и Аффлек посетили места, такие как озеро Комо. Сначала казалось, что они делятся этим путешествием с миром. Но где бы они ни были, их преследовали папарацци, что, якобы, делало Аффлека некомфортным. Источник сказал "Page Six", что Лопес - международная суперзвезда, и странно, что они все время следят за ними. Когда они находились вдали от вспышек камер, между ними царило напряженное молчание. Период, предназначенный для счастья в их молодом браке, стал серьезным испытанием.

Аффлек якобы был уязвим, когда он и Лопес воссоединились. Он только что преодолел свои проблемы с зависимостью. Источник сказал, что он был "нервным и взволнованным" по поводу начала их отношений, что, возможно, способствовало первоначальному трению. К сожалению, он столкнулся с той же проблемой, что и раньше: поддержка славы Лопес, что он нашел сложным. В отличие от Лопес, которая процветает в свете софитов, Аффлек предпочитает уединение и оберегает свою личную жизнь, насколько это возможно.

Аффлек жаждет уединения

В то время как Лопес наслаждается славой и обычно окружена большой свитой, Аффлек предпочитает держаться в тени. Легендарные фотографии его с недовольным выражением лица на улицах Лос-Анджелеса, кажется, свидетельствуют о том, что брак Беннифера рушится из-за тех же различий, которые привели к их расставанию в 2004 году.

Сообщается, что Аффлек чувствовал себя некомфортно с вниманием, которое окружала его партнерша в то время. Он хотел, чтобы его признавали за работу как серьезного режиссера, а не просто видели как мужа Лопес.

Источник: "Page Six"

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Несмотря на постоянное внимание прессы, Аффлек выразил недовольство тем, что его знают в основном как мужа Дженнифер Лопес во время их брака. Его желание уединения и сосредоточенность на своей режиссерской карьере, казалось, противоречили процветающей славе Лопес и ее большой свите, отражая проблемы, с которыми они столкнулись в их прежних отношениях.

Неприятное молчание и напряжение во время медового месяца в Италии, а также уязвимость Аффлека после выздоровления от зависимости еще больше напрягли их отношения, что, якобы, привело к распаду их брака.

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