- IKEA обещает революцию мебели, но реалистична ли она?

При сборке мебели IKEA, когда речь заходит о буквальном напряжении, часто упоминают "Билли". Однако по сравнению с "Пакс", "Билли" всегда был проще. Те, кто собирал или даже разобрал (как автор этих строк) шкафы из серии "Пакс", могут рассказать совсем другую историю. Массивные, высокие, тяжелые. Установка раздвижных дверей с зеркалами на нескольких "Пакс" в старом apartments с slightly uneven floor - кошмар для того, кто просто хотел шкаф для своей дочери... и не хотел становиться мастером по дереву.

Также сложно разобрать "Пакс", не забираясь внутрь и не ломая его (с чем автор тоже сталкивался). Но, тем не менее: шкаф просторный, доступный по цене и обычно доступен для немедленной доставки. Это IKEA.

Но теперь, похоже, все должно стать лучше. IKEA обещает ни больше ни меньше, как мебельную революцию: должно быть проще - иthus быстрее. И "Пакс" должен стать первым предметом мебели с ускоренной сборкой.

Но так ли это на самом деле?

Давайте посмотрим на различия: согласно инструкциям IKEA, сборка "Пакс" раньше занимала 24 шага, теперь - 21 шаг. И эти шаги менее трудоемкие в новом "Пакс". Раньше нужно было обработать 114 гвоздей, шурупов, шкантов и скоб, а теперь - всего 26 деталей. Не нужно почти 50 гвоздей забивать в заднюю панель - это уже существенное улучшение. Кроме того, нужно вставить всего несколько шурупов и шкантов.

Раньше комплект "Пакс" был designed для сборки на полу, затем шкаф нужно было поставить, что всегда было немного сложно - и это можно было сделать только с помощью двух человек. Кроме того, для установки требовалось достаточно места над головой, что вызывало проблемы в низких комнатах, как показано на рисунке ниже из инструкций. Хотя инструкции для старого "Пакс" также имели вариант сборки в вертикальном положении, он был действительно сложно выполним.

Итак, перейдем к новой версии "Пакс": теперь корпус шкафа designed для сборки в вертикальном положении. Задняя панель прочно прикреплена к двум боковым панелям. Вы ставите элементы вертикально, releasesafety band, и затем можно развернуть шкаф, как экран - как показано на фото выше. Затем монтируются две полосы с разъемными соединениями снизу. Наконец, вставляются верхняя и нижняя панели. Корпус шкафа готов. Все выглядит довольно просто. Все еще нужен легендарный ключ Allen IKEA для регулировки высоты ножек.

IKEA, несомненно, воодушевлена своим нововведением: в будущем "Пакс" можно будет собрать "без инструментов за 20 минут", - пишет компания в своем объявлении, - "благодаря системе с разъемами и складной конструкции". Это звучит очень многообещающе, хотя вы бы хотели проверить точное время сами. И - обратите внимание - это относится только к голому телу. Его все еще нужно закрепить, оснастить ящиками, полками и вешалками и, наконец, установить двери. На это уйдет время.

Но, безусловно, это должно быть значительно быстрее, чем сборка старого "Пакс". И, по словам IKEA, "Пакс" теперь также легче разобрать: "Благодаря новой конструкции, Пакс теперь еще более прочен", - пишет производитель мебели. "Легкая сборка и разборка - снова и снова". Это звучит замечательно. Но эти утверждения все еще нужно проверить на практике. Как и вопрос о том, насколько новая система конструкции так же стабильна, как и старая.

Несмотря на эти нововведения, IKEA заявляет в своем объявлении, что не делала "никаких компромиссов в отношении универсальности, функциональности и приспособляемости Пакс". Все еще есть "широкий выбор размеров, цветов и вариантов внутренней отделки". И, прежде всего, новый "Пакс" полностью совместим с предыдущей версией - как и должно быть для настоящего обновления. Цена также осталась прежней. Кстати, новую модель уже можно купить онлайн и в магазинах.

Остается загадкой, почему пресс-релиз IKEA рассказывает о том, как "корпус теперь можно легко собрать одному человеку", а затем зачеркивает одинокого воина в своих инструкциях и показывает, как два человека собирают его. Но это всего лишь один из многих небольших различий между теорией и практикой, с которыми мы, вероятно, по-прежнему будем сталкиваться при сборке мебели IKEA.

Новая система соединения в переработанном IKEA Pax обещает более легкую сборку, с корпусом шкафа, designed для сборки в вертикальном положении и готовым всего за 20 минут без использования многих инструментов. Кроме того, IKEA заявляет, что новый Пакс легче разобрать благодаря своей улучшенной конструкции, что способствует прочности и удобству использования.

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