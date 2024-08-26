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ЭкономикаНовостиРозничная торговля

IKEA экспериментирует с онлайн-платформой для покупки и продажи подержанных товаров.

ИКЕА делает ставку на цифровые разработки, экологичность и более привлекательные предложения. Мебельный гигант тестирует новую цифровую платформу в Мадриде и Осло.

 and  Mark Rodriguez
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Б/У или бывшие в употреблении предметы - IKEA экспериментирует с онлайн-платформой для покупки и продажи подержанных товаров.

IKEA экспериментирует с онлайн-платформой для подержанных товаров. С понедельника платформа "IKEA Used" позволяет клиентам в Мадриде и Осло напрямую покупать и продавать подержанные товары IKEA. Этот пилотный проект в основных городах Испании и Норвегии продлится до конца года, согласно заявлению CEO IKEA Джеспера Бродина в Financial Times (FT).

Если пилотный проект окажется успешным, "IKEA Used" может выйти на мировой рынок, конкурируя с платформами вроде eBay или Craigslist. Глава Ingka, основного оператора магазинов IKEA, описал проект как давно вынашиваемую мечту в FT. "Мы наконец достигли точки, где можем делать более инновационные и захватывающие вещи", - добавил он. В IKEA верят в цифровой прогресс.

Износостойкость товаров IKEA улучшается. IKEA уже некоторое время продает подержанную мебель в своих магазинах, а теперь фокусируется на цифровойзации для продвижения устойчивости. Цель - уменьшить производство отходов и увеличить срок службы своих продуктов, подчеркнул Бродин.

На "IKEA Used" продавцы могут загружать свои фотографии и устанавливать цену на свой товар. IKEA предоставляет дополнительные детали (например, размеры, новую цену или промо-изображения). Товар должен быть picked up непосредственно у продавца. Например, в понедельник в Мадриде был доступен подержанный трехместный диван Kivik за 332 евро, что на 217 евро дешевле новой цены в Испании (549 евро). На момент запуска на новой платформе в Мадриде было доступно более 450 товаров.

Теперь торговля подержанными товарами IKEA осуществляется на платформе "IKEA Used". Если пилотный проект в Мадриде и Осло окажется успешным, эта торговля может потенциально расшириться по всему миру, соперничая с конкурентами вроде eBay и Craigslist.

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