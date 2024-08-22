- Июльская солнечная вспышка: генерируется беспрецедентное количество солнечной энергии

Германия побила свой предыдущий рекорд по производству солнечной энергии в июле. Приблизительно 10 тераватт-часов солнечной энергии было произведено в июле, превзойдя любое месячное производство когда-либо, несмотря на меньшее количество солнечного света по сравнению с предыдущим годом, как заявил министр экономики и защиты климата Роберт Хабек (Зелёные) группе СМИ Funke. "Наши стратегии работают, и мы видим ежедневный рост производства солнечной энергии. Расширение происходит быстрыми темпами", - добавил Хабек.

Темпы установки солнечных панелей заметно ускорились. По данным Федерального сетевого агентства, в сравнении с предыдущим годом количество новых установок почти удвоилось, достигнув почти 14 гигаватт.

По данным Министерства экономики, общая мощность активных солнечных установок превысила 90 гигаватт к концу июня. Это указывает на то, что цель федерального правительства по установке мощности 88 гигаватт к 2024 году была достигнута к середине года. К 2030 году цель составляет 215 гигаватт.

Впечатляющее производство солнечной энергии в Германии не ограничивается июлем; страна продолжала устанавливать рекорды и в августе. Несмотря на глобальные проблемы цепочек поставок, Германия остается приверженной своей цели достичь мощности 215 гигаватт солнечной энергии к 2030 году.

Читайте также: