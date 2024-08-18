- Йерин Ха воплотит в себе персонажа "Избранного" Бенедикта.

Следуя за радостными свадьбами в "Бриджертон", показанными в сериале Netflix, внимание переключается на Бенедикта Бриджертона в предстоящем четвертом сезоне. Запланированный к показу в 2026 году, Люк Томпсон (36) вновь воплотит роль разбитого сердца британского аристократа. Как сообщает Variety, Лю Эрин Ха (29) готовится сыграть роль женщины, которая завладевает вниманием Бенедикта.

Четвертый сезон шоу основан на третьем романе "Бриджертон", написанном Джулией Квинн (54), поэтому поклонники уже знают, что возлюбленная Бенедикта - Софи Бекетт, позже оказывающаяся скромной служанкой. Это ложится в основу интригующей истории любви, перешагивающей через социальные барьеры.

Прошлые работы Лю Эрин Ха

Родившаяся в Сиднее, Лю Эрин Ха произвела впечатление на американских зрителей благодаря своей роли в адаптации Paramount+ игры "Halo" в роли Кван Ха. Она также появилась в австралийских сериалах "Рифовый перелом" и "Плохое поведение", а также в фильме ужасов "Сисси". В ближайшее время она появится в сериале HBO "Дюна: Пророчество", который начнет транслироваться в ноябре. Главная роль в "Бриджертон" станет самым значительным достижением в ее карьере на данный момент.

"Бриджертон" дебютировал на Netflix в 2020 году и стал одним из самых успешных сериалов платформы. Более 103 миллионов зрителей посмотрели третий сезон с момента его выхода несколько месяцев назад. В прошлом месяце Netflix подтвердил Бенедикта в качестве главного героя следующей романтической истории "Бриджертона" с помощью видео.

В своей карьере Лю Эрин Ха получит самую значительную роль, когда она сыграет главную женскую роль в предстоящем сезоне "Бриджертона", воплотив загадочную женщину, которая покоряет сердце Бенедикта. Так как брат Бенедикта, Энтони Бриджертон, сыгранный Джонатаном Бэйли, нашел любовь в предыдущих сезонах, поклонники с нетерпением ждут, сможет ли Бенедикт повторить его успех с собственной романтической историей, где его новой возлюбленной будет персонаж Лю Эрин.

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