Йенс Леманн молчит после получения решения

В прошлом году, после своего осуждения по скандальному делу о цепной пиле, Йенс Lehmann решительно оспаривал вердикт. Однако во время слушания апелляции произошла перемена. Lehmann молчаливо сидел, кивая, когда его спрашивали, есть ли что-то еще, что он хотел бы добавить к заявлениям своего адвоката. После оглашения приговора он быстро покинул зал суда, опустив голову.

Заключительное заседание продлилось всего три часа, сэкономив Lehmannу около 300 000 евро. Ландсхутский региональный суд II инстанции снизил штраф, наложенный на 54-летнего бывшего национального вратаря в необычном случае с цепной пилой на озере Штарнберг.

Вместо первоначальных 420 000 евро, Lehmann теперь должен заплатить "всего" 135 000 евро. Суд назначил 150 ежедневных штрафов по 900 евро за ущерб имуществу и попытку мошенничества, что оказалось посередине между требованиями прокуратуры (170 ежедневных штрафов) и защиты (130 ежедневных штрафов).

Ранее, Штарнбергский районный суд оштрафовал Lehmanna на 210 ежедневных штрафов по 2 000 евро каждый, всего 420 000 евро, за ущерб имуществу, оскорбление полицейских и попытку мошенничества. Lehmann оспорил этот вердикт, критикуя освещение его дела в СМИ как предвзятое и лишенное доказательств.

Быстрое Решение, Покорная Поза

Во время слушания апелляции Lehmann был почти неузнаваем. Он не делал никаких комментариев и лишь коротко кивал, когда его просили ответить на заявления его адвоката Флориана Уферa. После оглашения приговора он быстро вышел из зала суда, опустив голову.

Быстрое решение суда было в основном благодаря сотрудничеству Lehmanna. Он и его юридическая команда согласились с прокуратурой и первоначальным приговором суда о виновности в ущербе имуществу и попытке мошенничества на слушании.

Мюнхенский региональный суд II инстанции должен был только определить размер штрафа во втором судебном процессе, который был завершен быстро. Представленные свидетели не были вызваны, и видео, на котором Lehmann пилит балку крыши цепной пилой, не показывалось снова.

Lehmann был обвинен в пиле балки крыши в гараже своего соседа из-за того, что сарай соседа закрывал ему вид на озеро Штарнберг. Кроме того, его обвиняли в неоплате парковки в гараже аэропорта Мюнхена. Суд снял обвинения в оскорблении полицейских, которые пришли конфисковать его водительские права.

Уменьшение числа ежедневных штрафов и их размера было связано с переоценкой финансового положения Lehmanna. Мюнхенский региональный суд II инстанции учел, что Lehmann имеет обязательства по содержанию своей жены и самой младшей дочери, чего не было в Штарнбергском районном суде.

Прокурор Стефан Креутцер заявил, что Lehmann не выказал раскаяния. Его поведение свидетельствовало "о том, что он, очевидно, считает себя выше закона". Адвокат Lehmanna, Флориан Уфер, с этим не согласился. "Тем не менее, я считаю, что мы видим принятие ответственности и также понимание", - сказал он. Суд должен "избавиться от упорных и постоянных предвзятых представлений" при принятии решений.

Ни Lehmann, ни его молчаливый клиент не прокомментировали приговор. Он распространил краткое, напечатанное "заявление для прессы о Йенсе Lehmann", в котором говорилось: "Сегодняшнее решение - фантастический результат. Предыдущий приговор районного суда был явно чрезмерным, как ясно демонстрирует сегодняшнее снижение штрафа примерно на 70 процентов".

На слушании апелляции Lehmann лишь кивал в ответ на заявления своего адвоката, демонстрируя более покорную позу по сравнению с его решительным оспариванием вердикта в прошлом году. Несмотря на это изменение в поведении, адвокат Lehmanna заявил, что видит признаки принятия ответственности и понимания в действиях своего клиента.

Во время слушания Lehmann оставался необычно молчаливым, выбирая в основном слушать и кивать вместо того, чтобы делать комментарии или оспаривать обвинения, как он делал ранее.

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