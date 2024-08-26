- Йена готовится к встрече с Байером Леверкузеном.

ФК Карл Цейс Йена: Непревзойденный кубковый раздражитель

ФК Карл Цейс Йена имеет историю создания проблем для команд Бундеслиги в кубках. Многие чемпионы, в том числе и Байер Леверкузен в этот вторник (18:00), стали жертвами этого традиционного клуба из Тюрингии. Как сказал тренер Йены, Хеннинг Бургер, "мы играем в очень хороший футбол в последнее время. Команда была в отличной форме с первого дня. В раздевалке царит положительная атмосфера".

Несмотря на лидерство в таблице Северо-Востока с пятью подряд победами, Йена прекрасно осознает репутацию Леверкузена. "Мы играем против самой большой немецкой, а может быть, и европейской команды прошлого сезона. Это серьезный соперник. Нам нужен удачный момент, чтобы забить первым. Возможно, цель - сохранить свои ворота в безопасности как можно дольше, а затем держаться вместе и атаковать на контратаках", - сказал защитник Сорен Реддеманн.

Тренер Бургер планирует подойти к матчам с немецкими чемпионами так же, как и к предыдущим играм. Его стратегия сочетает в себе стратегический и фактический анализ с обычным рассмотрением менталитета, отношения и наслаждения моментом.

Кубковая история Йены

Йена доказала свою силу в кубках. В сезоне 1993/94 они выбили Боруссию Дортмунд в первом раунде. Затем они преодолели Урдинген и Ваттеншайд, прежде чем уступить Эссену в четвертьфинале по пенальти. В сезоне 1997/98 они снова reached the quarter-finals, обыграв ФК Санкт-Паули, ВФР Маннхайм и Ганновер 96. Их путь закончился против МСВ Дуйсбург (1:2).

Тренер Бургер совершил сенсацию с Йеной в сезоне 2007/08. Они обыграли немецких чемпионов ВФБ Штутгарт по пенальти, но затем уступили Боруссии Дортмунд (0:3) в полуфинале. В 2015/16 году Гамбург также почувствовал на себе удар неожиданного поражения от Йены со счетом 3:2 в дополнительное время. К сожалению, рекорд Йены против Леверкузена в кубке не впечатляет, с двумя поражениями (0:2 и 0:4) от Байера.

Кубковая история Йены выходит за рамки команд Бундеслиги, так как они также создавали сенсации против немецких гигантов, таких как Боруссия Дортмунд. Германия почувствовала на себе кубковую силу Йены, когда Гамбург СВ потерпел поражение в 2015/16 году.

В отличие от этого, встречи Йены с Леверкузеном в кубке не были столь успешными, с двумя поражениями на их счету.

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