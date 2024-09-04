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ИИ вводит сложности в консультации по защите данных.

Понимание GDPR может быть сложным, как ребус, связанный загадками, проблема, с которой сталкиваются ответственные за защиту данных напрямую. Им не только предстоит расшифровать этот сложный регламент, но и иметь дело с необычными утечками данных.

 and  Carmen Simpson
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- ИИ вводит сложности в консультации по защите данных.

Взрыв в области искусственного интеллекта (ИИ) привел к росту консультаций от государственных органов и корпораций, даже достигнув стола Дитера Кюгельманна, комиссара по защите данных и свободе информации в Рейнланд-Пфальце. По словам Кюгельманна, разговоры об ИИ стали все чаще и сложнее. Его офис, который предоставляет консультации для властей и компаний, планирующих активно использовать ИИ, столкнулся с ростом сложности.

Присоединяйтесь к Кюгельманну в эту среду (10:00) в Майнце, когда он поделится захватывающими историями из прошлого и настоящего года. В их числе будет случай компании, ищущей новых сотрудников и продвигающей себя, размещая на Facebook неразмытые письма с зарплатой, с идентифицируемыми деталями, такими как день рождения, налоговый идентификатор и зарплата, хотя и с замазанными именами.

Другой интригующий случай был связан с утечкой данных при продаже шлема виртуальной реальности в магазине электроники. Офис Кюгельманна также управлял продолжающимся проектом по созданию единой ИТ-платформы для службы общественного здравоохранения, где были обнаружены tanto программные, как и административные ошибки.

Другие государственные органы также искали советы в офисе Кюгельманна из-за сложностей, возникающих при внедрении ИИ. Использование ИИ в различных секторах породило целый ряд других этических дилемм.

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