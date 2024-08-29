- Игры могут спровоцировать "переход к инклюзивности".

Президент Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс нарисовал мрачную картину положения дел для людей с ограниченными возможностями в различных сферах, назвав его "поразительным". Он заявил, что эти люди смогут процветать в спорте только к 2024 году, если будут устранены препятствия, как он сказал на церемонии открытия Паралимпийских игр в Париже. Парсонс подчеркнул: "Это доказательство того, что нам нужно и нужно стремиться к большей включительности - будь то на спортивном поле, в классе, на музыкальных концертах или на корпоративных встречах".

Парсонс выразил оптимизм в отношении того, что Паралимпиада разожжет "волну включительности". Он сказал: "Паралимпийцы здесь, чтобы совершить нечто большее, чем личная слава". Они стремятся к "равенству и включительности" не только для себя, но и для 1,3 миллиарда людей с ограниченными возможностями во всем мире.

Глава комитета Тони Эстанже выступил с заявлением: "Эта революция будет мягкой, но глубокой, навсегда изменившей каждого из нас". Он добавил: "Это индивидуальная трансформация, но с глобальным охватом. И она произойдет быстро, так как с 9 сентября мы проснемся по-другому". Это день после игр в Париже.

Парсонс признает: "Я не буду ходить вокруг да около, ситуация требует серьезных изменений". После Паралимпиады он видит, что "я не только имею в виду спортивное поле, нам нужно сделать включительность привычкой везде".

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