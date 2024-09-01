- Игры Карла-Мей привлекают впечатляющую толпу около 400 000 человек.

В 2022 году на фестивале в Бад-Зегеберге был достигнут значительный рубеж: на воскресной ночи было отмечено 400 000 посетителей. Директор фестиваля Уте Тьенел прокомментировала: "Это достижение за 71-летнюю историю фестиваля случалось всего четыре раза. Это четвертый год подряд и даже четыре представления вперед по сравнению с прошлым годом". В отличие от 69-го фестиваля, этот рубеж был достигнут на 65-м.

Фортуна улыбнулась жителю Хюррупа, района в Шлезвиг-Фленсбурге, который стал 400 000-м посетителем и получил от организаторов щедрый приз в размере 4 000 евро. 71-й фестиваль Карла Мая продлится до 8 сентября. Александр Клайс, известный актер и певец, вернется в роли Виннету в четвертый раз.

400 000-й посетитель отметил свой юбилей на текущем 71-м фестивале Карла Мая. На фестивале известный актер Александр Клайс вновь исполнил роль Виннету.

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