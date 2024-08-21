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Игровой экстравагант, Gamescom, начался; ожидается огромный приток около полумиллиона человек.

 and  Katherine Bradley
Время чтения 3 минут
Участники инаугурационного мероприятия Gamescom направляются к главному входу Koeln Messe.
Участники инаугурационного мероприятия Gamescom направляются к главному входу Koeln Messe.

- Игровой экстравагант, Gamescom, начался; ожидается огромный приток около полумиллиона человек.

После запуска крупнейшего в мире события в сфере игр и видеоигр, Gamescom в Кёльне, отрасль стремится преодолеть свои недавние трудности. Рост расходов и снижение спроса со стороны потребителей привели к тому, что многие игровые компании оказались в затруднительном положении, что привело к большим потерям рабочих мест во всем мире из-за экономического спада. Некоторые небольшие студии в Германии также обанкротились. Несмотря на это, Gamescom стремится вселить оптимизм и выделить потенциал роста отрасли до воскресенья.

Мероприятие, которое в прошлом году привлекло около 320 000 посетителей в выставочные залы Кёльна, началось с вечера "Opening Night Live" во вторник вечером, где были представлены многочисленные трейлеры новых игр. Презентация предложила визуальные путешествия в прошлое, суровые современные реалии или апокалиптические будущие сценарии, где нужно победить зло. В трейлерах были представлены игры "Kingdom Come Deliverance II", "Call of Duty: Black Ops 6" и "Dying Light: The Beast".

В "Dune Awakening" игроки сначала борются за выживание на пустынной планете Арракис, а затем за влияние и власть. Создатели этой визуально впечатляющей игры, скорее всего, стремятся обратиться к поклонникам франшизы, которые уже знакомы с песчаными червями на большом экране.

На мероприятии присутствовали крупные американские технологические компании, где более 4000 зрителей присутствовали на презентациях Amazon Prime's "Secret Level" и игры Netflix "Squid Game: Unleashed". Для action-игры "Batman: Arkham Shadow", основанной на комиксах, требуется VR-шлем Meta Quest 3. После вечернего шоу двери в другие выставочные залы откроются утром в среду, где посетители смогут посетить стенды различных компаний.

Gamescom - это открытое для публики мероприятие, билеты на которое можно купить. Однако многие представители отрасли присутствуют, чтобы пообщаться и изучить бизнес-возможности. Энтузиасты игр могут опробовать новые игры, а косплееры в костюмах персонажей сериалов и игр ожидаются на выставочном сайте. Билеты на субботу уже раскуплены, и мероприятие завершится в воскресенье.

Gamescom достигла своего самого успешного года в 2019 году, когда ее посетило 373 000 человек, но посещаемость снизилась из-за пандемии COVID-19. Тем не менее, в этом году прогнозы положительные, с более чем 1400 экспонентами из 64 стран, представляющими новые видео- и компьютерные игры, а также другие технические инновации и услуги - на 15% больше, чем в прошлом году.

Среди экспонентов - студия Rockfish Games из Гамбурга, создавшая космическую action-игру "Everspace 2". Компания получила грант в размере 1,65 миллиона евро от Федерального министерства экономики на игру, выпущенную в прошлом году. Генеральный директор студии Майкл Шадэ примет участие в вечернем мероприятии на сцене в среду вместе с федеральным министром экономики Робертом Хабеком (Зеленые) и премьер-министром Северного Рейна-Вестфалии Hendrik Wüst (ХДС). Rockfish Games служит примером эффективности федеральных стимулов для игровой индустрии.

Однако эта политика финансирования находится под пристальным вниманием. Game, ассоциация отрасли, утверждает, что федеральное правительство не выделяет достаточных средств для компенсации конкурентных недостатков немецкого рынка по сравнению с иностранными нациями, такими как Франция и Канада.

Из-за недостаточного финансирования Федеральное министерство экономики не принимает новые заявки на финансирование с мая 2023 года. Хотя ожидается, что 50 миллионов евро будут выделены в этом году, они пойдут только на утвержденные заявки. Разработка игр обычно занимает много времени, и финансирование выделяется поэтапно в течение нескольких лет.

Неиспользованный новый фонд финансирования

Хотя федеральный комиссар по культуре Клаудия Рот (Зеленые) создала новый фонд финансирования в размере около 33 миллионов евро для игр - решение, принятое парламентским комитетом в ноябре 2021 года, - еще не было произведено никаких выплат. Офис Рот утверждает, что все еще ведет переговоры с Федеральным министерством экономики.

Это вызвало недовольство среди федеральных земель. "Объявленные средства более чем в 33 миллионов евро [...] должны быть быстро выделены отрасли", - требует министр цифровых технологий Баварии Фабиан Мehring (Свободные избиратели). Ассоциация Game также надеется, что это финансирование наконец начнется и облегчит текущую напряженность.

Берлин видит в задаче земель компенсировать недостаток федерального финансирования.

Несмотря на трудности, такие как рост расходов и снижение спроса со стороны потребителей, что привело к большим потерям рабочих мест в игровой индустрии, визуально впечатляющая игра "Dune Awakening" демонстрирует свой потенциал на Gamescom. Мероприятие, на котором представлено более 1400 экспонентов со всего мира, с оптимизмом смотрит в будущее, представляя новые видеоигры, технические инновации и услуги, в том числе "Batman: Arkham Shadow", требующий VR-шлем Meta Quest 3 для игрового процесса.

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