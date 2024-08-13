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Игровая индустрия отдыхает от роста

В следующую неделю на выставку Gamescom в Кельн площади ожидает прибытие сотен тысяч фанатов компьютерных игр. Промышленность полна энтузиазма, несмотря на недавние негативные тенденции.

 and  Alex Stellmacher
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Доходы от рынка компьютерных игр Германии неуклонно снижаются в последнее время.
Доходы от рынка компьютерных игр Германии неуклонно снижаются в последнее время.

- Игровая индустрия отдыхает от роста

Вслед за первым за годы падением доходов, индустрия компьютерных игр возлагает надежды на мероприятие Gamescom в Кёльне, чтобы вернуть импульс и вернуться на траекторию роста. В первом полугодии 2024 года доходы от игр в Германии составили около 4,3 миллиарда евро, что на 6 процентов меньше, чем в предыдущем году, согласно данным ассоциации Game, полученным от компаний GfK и data.ai. В эту цифру входят компьютерные и видеоигры, оборудование и онлайн-услуги.

Продажи оборудования значительно снизились

Выступление по секторам было неоднозначным: в частности, спрос на оборудование, включая консоли, игровые ПК и аксессуары, ослаб, что привело к снижению на 18 процентов до 1,18 миллиарда евро. Доходы от игр в Германии в первом полугодии 2024 года составили 2,59 миллиарда евро, что на 4 процента меньше, чем в предыдущем году. В то же время онлайн-игры, которые являются ключевыми для подключенной игры, продолжили свой рост, увеличившись на 25 процентов до 0,52 миллиарда евро.

Статистика отрасли ведется с 2014 года. С тех пор не было падения для всей индустрии в первом полугодии, что делает период с января по июнь 2024 года первым спадом более чем за десять лет.

В 2020 и 2021 годах Германия наблюдала двузначный рост доходов в период пандемии, своего рода бум для отрасли, когда люди проводили больше времени дома за играми. В результате спрос в этой отрасли, чьи технические предложения непрерывно улучшаются в цифровую эпоху, нормализовался.

Ключевые драйверы роста прошлого года отсутствуют

В 2023 году все еще наблюдался значительный рост на 6 процентов. В то время было выпущено необычно большое количество блокбастеров подряд, разработка которых была отложена из-за пандемии. Несмотря на высокую стоимость этих игр, фанаты были готовы потратить больше. Кроме того, консоли и другое оборудование finally стали доступны в магазинах после предыдущих проблем с поставками.

Этот эффект накопления также способствовал дополнительным доходам в начале 2023 года. Однако эти два положительных фактора роста - изобилие новых блокбастеров и конец дефицита оборудования - отсутствовали в 2024 году, что привело к замедлению бизнеса. Более того, игровая индустрия сейчас сталкивается с некоторым давлением, поскольку повышенные процентные ставки и более высокие затраты на рабочую силу во всем мире отпугнули инвесторов, что привело к закрытию некоторых студий или сокращению рабочих мест.

Есть ли похмелье после бума COVID? "У нас есть спад роста", - сказал CEO ассоциации Феликс Фальк, ссылаясь на отрицательные полугодовые цифры. Тем не менее, он выражает уверенность в том, что рост скоро возобновится: "Рынок игр не останется в спаде надолго".

Gamescom на рекордном пути

Промышленность черпает вдохновение из цифр, связанных с Gamescom, крупнейшим игровым событием в мире, которое начинается в Кёльне в следующую среду. Согласно Koelnmesse, которое совместно организует мероприятие с ассоциацией Game, уже зарегистрировано более 1400 участников, что на 15 процентов больше, чем на Gamescom 2023. В частности, Gamescom стала более международной, с участием 37 стран и регионов в этом году по сравнению с 26 в прошлом году. Новыми участниками стали Индия, Маврикий, Португалия, Швеция, Болгария и ЮАР.

"Gamescom - лучший индикатор того, что в будущем все будет очень позитивно", - сказал глава ассоциации Фальк. "Момент предыдущих лет снова наберет силу".

Немецкая игровая индустрияemploys около 12 000 человек. В нее входят Ubisoft с тактической классикой "Anno 1800", Deck13 с action game "Atlas Fallen" и Wooga с crime game "June's Journey".

Хотя Gamescom является самым важным отраслевым событием в Германии, немецкие студии играют лишь незначительную роль на международной арене. "95 процентов того, что играют немцы, - это игры из-за рубежа", - сказал представитель отрасли Фальк, призывая к большей федеральной поддержке, чтобы дать немецким студиям лучшие шансы в глобальной конкуренции. Недостаток затрат на разработку игр в Германии по сравнению с Францией, Канадой и другими странами составляет 30 процентов.

Министр экономики Германии Роберт Габеck зарегистрирован в качестве гостя-спикера на Gamescom. Однако не ожидается, что политик-эколог принесет существенную финансовую поддержку в подарок.

Отсутствие драйверов роста прошлого года, таких как изобилие новых блокбастеров и конец дефицита оборудования, способствовало замедлению отрасли в 2024 году, что привело к снижению доходов от игр на 6 процентов. Тем не менее, другие секторы в отрасли, такие как онлайн-игры, продолжают процветать, указывая на смесь вызовов и возможностей для игровой индустрии.

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