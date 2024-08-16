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Ifo: Снижение пенсий и налогов за недостаток квалифицированной рабочей силы

Чем громче спор обvalho труда в Германии, тем больше не хватает квалифицированных рабочих. Институт Ifo рассчитал возможные последствия спорных предложений для рынка труда.

 and  Elizabeth Wells
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Институт Ifo предлагает снизить налоговые и льготы по страхованию здоровья для женатых пар в...
Институт Ifo предлагает снизить налоговые и льготы по страхованию здоровья для женатых пар в качестве меры по борьбе с дефицитом квалифицированной рабочей силы.

- Ifo: Снижение пенсий и налогов за недостаток квалифицированной рабочей силы

Более жесткие пенсионные сокращения, более длительные периоды трудовой деятельности и уменьшение супружеских льгот по налогам и здравоохранению могут потенциально бороться с дефицитом квалифицированных кадров, согласно расчетам Института Ифо. В совокупности изменения в этих областях могли бы, по оценке мюнхенских экономистов, побудить столько людей продлить свою трудовую жизнь, что это было бы эквивалентно приросту примерно в 1,2 миллиона полных рабочих мест. Исследование было проведено по заказу Палаты промышленности и торговли Мюнхена и Верхней Баварии.

Спорные Предложения

Ученые изучили влияние нескольких спорных предложений в статье, которые поддерживаются многими представителями экономики, но отвергаются профсоюзами и социальными ассоциациями. Эти предложения касаются пожилых работников и женщин, которые рано уходят с работы и/или работают неполный рабочий день. "Система налогообложения и сборов в Германии может быть определенно реформирована таким образом, чтобы смягчить дефицит рабочей силы", - сказал Волкер Меер, один из авторов.**

Рычаг Пенсии

Повышение пенсионного возраста с 67 до 69 лет могло бы соответствовать приросту около 473 000 полных рабочих мест. В пенсионной системе увеличение вычетов за ранний выход на пенсию также могло бы иметь заметный эффект. В настоящее время пенсия уменьшается на 0,3 процента в месяц за ранний выход на пенсию. Более высокий вычет в размере 0,5 процента в месяц мог бы, согласно Ифо, означать прирост почти 180 000 полных рабочих мест. Отмена пенсии в 63 года соответствовала бы приросту около 157 000 полных рабочих мест.**

... и Брак

Согласно исследованию Ифо, традиционные супружеские льготы также могли бы быть рычагом. Отмена сострахования супругов в обязательном медицинском и долгосрочном уходе также могло бы побудить многих людей работать больше или дольше, что эквивалентно примерно 150 000 полных рабочих мест. Отмена налогового вычета за брак могло бы побудить столько людей работать больше или дольше, что это было бы эквивалентно примерно 200 000 полных рабочих мест. Налоговый вычет за брак предусматривает совместное налогообложение доходов обоих супругов, что особенно выгодно, когда один из супругов - традиционно женщина - зарабатывает значительно меньше другого.**

Детский уход против дефицита квалифицированных кадров

Помимо пенсий, налогов и социального страхования, существует еще один способ борьбы с дефицитом квалифицированных кадров, согласно исследованию: 400 000 дополнительных мест в детских садах могло бы привести к приросту около 58 000 полных рабочих мест.**

Исследование Ифо предлагает отменить традиционные супружеские льготы в медицинском и долгосрочном уходе, чтобы побудить многих людей работать больше или дольше, что эквивалентно примерно 150 000 полных рабочих мест. Кроме того, отмена налогового вычета за брак могло бы побудить столько людей работать больше или дольше, что это было бы эквивалентно примерно 200 000 полных рабочих мест, особенно когда один из супругов, традиционно женщина, зарабатывает меньше другого.

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