Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ЭкономикаНовостиИнформационное общество

ИФО: снижение налога на тампоны не освобождает женщин

 and  Elizabeth Wells
Время чтения 2 минут
Компании воспользовались политическим мероприятием, призванным облегчить бремя для потребителей,...
Компании воспользовались политическим мероприятием, призванным облегчить бремя для потребителей, как заявляет эксперт IFO Заморский.

ИФО: снижение налога на тампоны не освобождает женщин

В 2020 году ставка НДС для прокладок и тампонов была снижена. Это было сделано для облегчения бремени женщин при покупке гигиенических продуктов. Однако прокладки не были включены в это мероприятие, что компании использовали в своих интересах, по данным Института IFO.

Снижение НДС для прокладок и тампонов в 2020 году не привело к значительному облегчению для женщин при покупке гигиенических продуктов, согласно исследованию. Причина: компании одновременно повысили цены на прокладки, которые не были затронуты налоговым снижением, как показало расследование Мюнхенского института IFO. "Женщины, которые в основном покупают прокладки, даже оказались обременены налоговой реформой", - сказал эксперт IFO Флориан Ноймайер, комментируя результаты исследования, которое проанализировало цены на женские гигиенические продукты с начала 2020 года.

Ставка НДС была снижена с 19 до 7 процентов в 2020 году для устранения налогового дискриминации женщин при покупке гигиенических продуктов. "Снижение НДС для прокладок и тампонов было полностью передано потребителям", - сказал эксперт IFO Паскаль Заморски. "Это редкость, и общественное давление через петиции и интенсивное освещение в СМИ, возможно, способствовало этому". Однако компании, предлагающие тампоны и прокладки одновременно, повысили цены на прокладки, которые не были затронуты снижением НДС.

"Компании воспользовались политическим мероприятием, предназначенным для облегчения бремени потребителей", - сказал Заморски. Снижение НДС thus лишь кажущимся образом привело к финансовой разгрузке женщин и большей справедливости. Около трети женщин, регулярно покупающих прокладки и тампоны, также используют прокладки. Сохраненные от налогового облегчения средства были thus по крайней мере частично потеряны.

Те, кто в основном покупает прокладки, даже оказались обременены, согласно выводам исследования. Это подчеркивает необходимость учитывать взаимодействия между разными продуктами и рынками в налоговой политике, по мнению Института IFO. "Налоговые меры должны учитывать прямые эффекты на целевые продукты и косвенные последствия на связанные товары", - сказал Ноймайер. Только тогда можно избежать непредвиденных последствий и искажений рынка.

Снижение НДС для прокладок и тампонов в 2020 году было предназначено для того, чтобы стать частью продвижения информационного общества к гендерному равенству в налогообложении. Однако повышение цен на прокладки компаниями нейтрализовало предполагаемое облегчение для многих женщин.

Несмотря на снижение НДС для прокладок и тампонов, общая финансовая нагрузка на женщин, в основном использующих прокладки, в информационном обществе осталась в основном неизменной, так как компании манипулировали рынком в своих интересах.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Амос демонстрирует лист печенья в своем домашнем офисе в районе Ланикай в Каилуа, Гавайи, в 2007...
Экономика

Уолли Эмос, основатель печенья "Слаженный Эмос", умер в 88 лет, сообщают СМИ.

Уолли Эмос, основатель печенья "Слаженный Эмос", умер в 88 лет, сообщают СМИ. The New York Timesсообщил, что Амос скончался во вторник в своем доме в Гонолулу, и его дети сказали изданию, что причиной смерти стали осложнения деменции. Амос открыл свою пекарню в 1975 году на Сансет-бульваре в Лос-Анджелесе,

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
Магазин в боро Доилстауне предлагает отдел Ulta Beauty. Новый магазин officially откроет свои двери...
Экономика

Беркшир инвестирует в Ulta Beauty, Heico, когда она отходит от Apple

Беркшир инвестирует в Ulta Beauty, Heico, когда она отходит от Apple Беркшир владел примерно 690 000 акциями Ulta Beauty на сумму $266,3 млн и 1,04 млн акций Heico на сумму $185,4 млн по состоянию на 30 июня, согласно срединному отчету о его американских активах на эту дату.

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно
Данные потребительских цен не вызывают значительной реакции на Уолл-стрит.
Экономика

Уолл-стрит только не хочет реагировать на данные инфляции

Уолл-стрит только не хочет реагировать на данные инфляции Данные по инфляции в США не оправдали ожиданий, Уолл-стрит отреагировал сдержанно. Dow слегка вырос. Технологические акции, подобные Nvidia, восстановились после недавней распродажи. В середине недели данные о потребительских ценах в США вызвали минимальный интерес к покупкам на Уолл-стрит. Индекс Доу Джонса вырос

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно

Последние

Амос демонстрирует лист печенья в своем домашнем офисе в районе Ланикай в Каилуа, Гавайи, в 2007...
Экономика

Уолли Эмос, основатель печенья "Слаженный Эмос", умер в 88 лет, сообщают СМИ.

Уолли Эмос, основатель печенья "Слаженный Эмос", умер в 88 лет, сообщают СМИ. The New York Timesсообщил, что Амос скончался во вторник в своем доме в Гонолулу, и его дети сказали изданию, что причиной смерти стали осложнения деменции. Амос открыл свою пекарню в 1975 году на Сансет-бульваре в Лос-Анджелесе,

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
Бывший Президент Дональд Трамп говорит в Эшвилле, Северная Каролина, в среду.
Политика

Проверка фактов: Трамп ложно обвинил Харриса и Байдена в том, что они солгали о 35 долларах инсулина

Бывший президент Дональд Трамп в своей речи в среду повторил ложные утверждения, которые он делал ранее. Одним из них было заявление об ценах на инсулин для пожилых людей.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Salehi стал главным голосом антиправительственного protesters в Иране во время акций протеста...
Главные темы

Иранский рэпер-диссидент Тумадж Салехи освобожден от обвинения после отмены смертного приговора

Салехи, иранский диссидентский рэпер, спасшийся от смертной казни этим летом, полностью оправдан по первоначальным обвинениям судом низшей инстанции в Иσφahan.

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно