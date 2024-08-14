ИФО: снижение налога на тампоны не освобождает женщин

В 2020 году ставка НДС для прокладок и тампонов была снижена. Это было сделано для облегчения бремени женщин при покупке гигиенических продуктов. Однако прокладки не были включены в это мероприятие, что компании использовали в своих интересах, по данным Института IFO.

Снижение НДС для прокладок и тампонов в 2020 году не привело к значительному облегчению для женщин при покупке гигиенических продуктов, согласно исследованию. Причина: компании одновременно повысили цены на прокладки, которые не были затронуты налоговым снижением, как показало расследование Мюнхенского института IFO. "Женщины, которые в основном покупают прокладки, даже оказались обременены налоговой реформой", - сказал эксперт IFO Флориан Ноймайер, комментируя результаты исследования, которое проанализировало цены на женские гигиенические продукты с начала 2020 года.

Ставка НДС была снижена с 19 до 7 процентов в 2020 году для устранения налогового дискриминации женщин при покупке гигиенических продуктов. "Снижение НДС для прокладок и тампонов было полностью передано потребителям", - сказал эксперт IFO Паскаль Заморски. "Это редкость, и общественное давление через петиции и интенсивное освещение в СМИ, возможно, способствовало этому". Однако компании, предлагающие тампоны и прокладки одновременно, повысили цены на прокладки, которые не были затронуты снижением НДС.

"Компании воспользовались политическим мероприятием, предназначенным для облегчения бремени потребителей", - сказал Заморски. Снижение НДС thus лишь кажущимся образом привело к финансовой разгрузке женщин и большей справедливости. Около трети женщин, регулярно покупающих прокладки и тампоны, также используют прокладки. Сохраненные от налогового облегчения средства были thus по крайней мере частично потеряны.

Те, кто в основном покупает прокладки, даже оказались обременены, согласно выводам исследования. Это подчеркивает необходимость учитывать взаимодействия между разными продуктами и рынками в налоговой политике, по мнению Института IFO. "Налоговые меры должны учитывать прямые эффекты на целевые продукты и косвенные последствия на связанные товары", - сказал Ноймайер. Только тогда можно избежать непредвиденных последствий и искажений рынка.

Снижение НДС для прокладок и тампонов в 2020 году было предназначено для того, чтобы стать частью продвижения информационного общества к гендерному равенству в налогообложении. Однако повышение цен на прокладки компаниями нейтрализовало предполагаемое облегчение для многих женщин.

Несмотря на снижение НДС для прокладок и тампонов, общая финансовая нагрузка на женщин, в основном использующих прокладки, в информационном обществе осталась в основном неизменной, так как компании манипулировали рынком в своих интересах.

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