Перейти к содержанию
Вход Подписаться
КультураНовостистиль

Еженедельный стиль: Джиджи Хадид показывает на подиуме мини-обувь из ленты.

Роскошная мода в последнее время черпает вдохновение из неожиданных источников, районе дизайны вдохновлены халатом Рианны и теперь ленточный платье ДХЛ Джиджи Хадид, найденное среди наших интерьеров.

 and  Melissa Williams
Время чтения 2 минут
Джиджи Хадид продефилировала по подиуму на показе Ветеменс в Париже, облачённая в наряд, созданный...
Джиджи Хадид продефилировала по подиуму на показе Ветеменс в Париже, облачённая в наряд, созданный исключительно из изоленты.

Еженедельный стиль: Джиджи Хадид показывает на подиуме мини-обувь из ленты.

В пятницу Хеди грациозно появилась на шоу Vetements во время Недели высокой моды в Париже, облаченная в рулон яркого желтого и красного с логотипом DHL скотча. Этот нелепый инструмент был превращен в безрукавное мини-платье, а к нему подходили каблуки на шпильке, также обернутые этим скотчем. "Она превзошла саму себя", - отозвалось одно популярное сообщение в социальных сетях. "UPS должен ответить в течение 24 часов", - шутливо заметил другой.

Хотя это, возможно, один из самых бюджетных нарядов, представленных на подиуме люксовой моды в этом сезоне, идея использования скотча в качестве ткани не нова. Еще в 2017 году Раф Симмонс завязывал модели в вязаные пальто с персонализированной лентой, на которой было написано "Иди со мной" и "Проект RSYP Youth". А мотивированный мусором для своей коллекции Moschino, Джереми Скотт представил платья с ленточными ремнями и украшениями из того же материала в том же году. Перемотаемся к 2022 году, когда Ким Кардашьян привлекла внимание, появившись на показе Balenciaga в Париже, почти полностью обернутая в желто-черную полицейскую ленту Balenciaga. Как сообщает главный критик моды Нью-Йорк Таймс Ванessa Friedman, наряд Кардашьян издавал "липкий, ленточный звук" при каждом шаге.

Скотч стал популярным во время Второй мировой войны, созданный Вестой Стодт, американской матерью и рабочей на заводе боеприпасов, которая заметила лучший способ упаковки ящиков с боеприпасами солдат. Вскоре скотч превратился в универсальное решение для множества проблем, от ремонта ботинок до укрепления крыльев джипов до импровизации повязок для первой помощи. К 2010-м годам клейкий материал выходил за рамки функциональности, превращаясь в привлекательный аксессуар: рулоны были украшены графикой Hello Kitty, появились в светоотражающем виде и даже имели приятные запахи. Участие в конкурсе по созданию платья из скотча было желанным заданием в модном реалити-шоу "Проект Подиум", а в 2010 году для музыкального видео "Телефон" Бейонсе и Леди Гаги Леди Гага извивалась в тюремной камере в ярдах желтой ленты для предупреждения.

Первый ежегодный показ мод из скотча, проведенный в Университете штата Айова, был освещен Нью-Йорк Таймс в 2011 году, ограничивая заявки только созданиями, сформированными из любимого товара хозяйственного магазина. К сожалению, мероприятие было прекращено в 2015 году из-за "недостаточного участия", но преданные поклонники скотча не должны падать духом. С трендсеттерами, такими как Vetements и Balenciaga, вновь продвигающими бунтарский материал, рулон, возможно, еще не исчерпал свой потенциал.

В мире моды скотч выступил неожиданным, но привлекательным аксессуаром, с рулонами различных дизайнов и даже ароматизированными версиями. (скотч, привлекательный аксессуар)

В свете универсальности скотча и недавней популярности в высокой моде можно задаться вопросом, являемся ли мы свидетелями нового стилевого тренда в индустрии моды. (скотч, новый стилевой тренд)

Платье-лента было сочетано с туфлями на шпильках с двумя каблуками, а также украшенных клейкой тканью бренда.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Антон Вахнер, демонстрируя своё программное обеспечение, приносит радость людям с физическими...
Культура

Я упрямый человек, я не сдамся!

Я упрямый человек, я не сдамся! Непреклонная решимость сдвигает горные вершины Если вы стремитесь возглавить стаю и вдохнуть жизнь в свои предпринимательские амбиции, одного революционного изобретения недостаточно; также необходимы настойчивость и четко определенная цель. Именно это решили Майкл Грунманн, мастер в области сантехники и отопления, и его партнер по стартапу

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
Кэролайн Фурнэкс открыла интригующие фотографии незнакомых женщин в коллекции слайдов 35-мм своего...
Культура

"Каковы ваши чувства?" - художница, которая смотрела на фотографии бывших любовных партнеров своего отца

Через "Матерей, которых я не знала", фотограф Каролин Фурнекс погружается в таинственные портреты женщин 1960-х годов, обнаруженные в архиве своего покойного отца.

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
Несмотря на возможные разногласия или споры внутри поместья, Стелла, Д עצ Choice себестойким,...
Культура

"Твоё выступление только для камеры!"

"Твоё выступление только для камеры!" Эпизод 7 "Девичника" начинается с важного решения.Finalная церемония розы подходит к концу, и Шмидти, Ферри и Маркус напряжены, борясь за последнее место. Голос Стеллы дрожит, но она должна сделать свой выбор. Ферри в итоге получает внимание. Путешествие Шмидти и Маркуса

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно
28 сентября 2024 года Ян Ливэй, будучи заместителем главного конструктора пилотируемых космических...
Культура

Китайские астронавты хотят приземлиться на Луну к 2030 году. Они недавно приобрели новый космический костюм, чтобы облегчить это.

Китайские астронавты хотят приземлиться на Луну к 2030 году. Они недавно приобрели новый космический костюм, чтобы облегчить это. Последнее красное и белое облачение, представленное Китайским национальным космическим агентством (КНКА) на выходных, разработано для выживания в экстремальных температурах, радиации и пыли на Луне. Оно обеспечивает астронавтов необходимой физической гибкостью для выполнения

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно

Последние

Опыт дополнительного разочарования не смог облегчить проблемы в ФК "Бавария".
Спорт

Опыт дополнительного разочарования не смог облегчить проблемы в ФК "Бавария".

Опыт дополнительного разочарования не смог облегчить проблемы в ФК "Бавария". Когда-то Астон Вилла унизила Байерн, они только начинали свой путь. Сейчас команда Премьер-лиги полна звезд. Нынешний тренер Байерна, Винсент Компани, уже испытал это на себе. Но на этот раз все должно быть по-другому. Компани и его товарищи по

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно
Неизвестный немецкий футбольный титан
Спорт

Неизвестный немецкий футбольный титан

Неизвестный немецкий футбольный титан Кто такой Николас Кунь, спросите вы? Отличный вопрос, учитывая, что этот вторник вечером в Лиге чемпионов может дать нам ответ. Он выйдет на поле за «Селтик» Глазго, чтобы встретиться с «Боруссией» Дортмунд. И, черт возьми, он уже успел покорить сердца шотландцев, заработав себе репутацию топ-talenta. Кунь

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
Арест в Мюнхене по делу о смертельном нападении
Панорама

Арест в Мюнхене по делу о смертельном нападении

Арест в Мюнхене по делу о смертельном нападении Неделю спустя после смертельного инцидента в центре Мюнхена, в результате которого 57-летний мужчина получил тяжёлые травмы и смертельные ранения головы, власти подтвердили задержание главного подозреваемого. Об этом было объявлено рано утром, с обещанием предоставить больше информации позже. Расследование продолжается с акцентом на

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно