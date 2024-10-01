Еженедельный стиль: Джиджи Хадид показывает на подиуме мини-обувь из ленты.

В пятницу Хеди грациозно появилась на шоу Vetements во время Недели высокой моды в Париже, облаченная в рулон яркого желтого и красного с логотипом DHL скотча. Этот нелепый инструмент был превращен в безрукавное мини-платье, а к нему подходили каблуки на шпильке, также обернутые этим скотчем. "Она превзошла саму себя", - отозвалось одно популярное сообщение в социальных сетях. "UPS должен ответить в течение 24 часов", - шутливо заметил другой.

Хотя это, возможно, один из самых бюджетных нарядов, представленных на подиуме люксовой моды в этом сезоне, идея использования скотча в качестве ткани не нова. Еще в 2017 году Раф Симмонс завязывал модели в вязаные пальто с персонализированной лентой, на которой было написано "Иди со мной" и "Проект RSYP Youth". А мотивированный мусором для своей коллекции Moschino, Джереми Скотт представил платья с ленточными ремнями и украшениями из того же материала в том же году. Перемотаемся к 2022 году, когда Ким Кардашьян привлекла внимание, появившись на показе Balenciaga в Париже, почти полностью обернутая в желто-черную полицейскую ленту Balenciaga. Как сообщает главный критик моды Нью-Йорк Таймс Ванessa Friedman, наряд Кардашьян издавал "липкий, ленточный звук" при каждом шаге.

Скотч стал популярным во время Второй мировой войны, созданный Вестой Стодт, американской матерью и рабочей на заводе боеприпасов, которая заметила лучший способ упаковки ящиков с боеприпасами солдат. Вскоре скотч превратился в универсальное решение для множества проблем, от ремонта ботинок до укрепления крыльев джипов до импровизации повязок для первой помощи. К 2010-м годам клейкий материал выходил за рамки функциональности, превращаясь в привлекательный аксессуар: рулоны были украшены графикой Hello Kitty, появились в светоотражающем виде и даже имели приятные запахи. Участие в конкурсе по созданию платья из скотча было желанным заданием в модном реалити-шоу "Проект Подиум", а в 2010 году для музыкального видео "Телефон" Бейонсе и Леди Гаги Леди Гага извивалась в тюремной камере в ярдах желтой ленты для предупреждения.

Первый ежегодный показ мод из скотча, проведенный в Университете штата Айова, был освещен Нью-Йорк Таймс в 2011 году, ограничивая заявки только созданиями, сформированными из любимого товара хозяйственного магазина. К сожалению, мероприятие было прекращено в 2015 году из-за "недостаточного участия", но преданные поклонники скотча не должны падать духом. С трендсеттерами, такими как Vetements и Balenciaga, вновь продвигающими бунтарский материал, рулон, возможно, еще не исчерпал свой потенциал.

В мире моды скотч выступил неожиданным, но привлекательным аксессуаром, с рулонами различных дизайнов и даже ароматизированными версиями. (скотч, привлекательный аксессуар)

В свете универсальности скотча и недавней популярности в высокой моде можно задаться вопросом, являемся ли мы свидетелями нового стилевого тренда в индустрии моды. (скотч, новый стилевой тренд)

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