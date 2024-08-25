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ПанорамаНовостиЧерный Город

Ежегодно многие люди приезжают в пустыню Черная Скала, где есть огромные пиры.

Затопление в черной пустынеmena_left oversee 40,000 участников фестиваляBurning Man в ловушке на несколько дней. Не сбившись с пути, участники снова отправляются в ежегодное путешествие на это мероприятие.

 and  Ann Bradley
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Глобальные участники стекаются на Burning Man из разных регионов
Глобальные участники стекаются на Burning Man из разных регионов

- Ежегодно многие люди приезжают в пустыню Черная Скала, где есть огромные пиры.

Каждый август около 70 000 человек съезжаются в американский штат Невада на знаменитый фестиваль Бёрнинг Мэн. Продолжающийся семь дней с 25 августа по День труда (2 сентября), этот праздник музыки, искусства и развлечений собирает разнообразную толпу художников, поклонников техно, пиротехников и любопытных со всего мира. В сердце высохшего соленого озера пустыни Чёрный Рок участники создают временный город под названием Чёрная Каменная Город, строя временные дома из палаток и фургонов. Кульминацией события является поджог Мэна, огромной деревянной скульптуры, освещённой факелами.

Тема этого года, "Чудеса и чудеса", вдохновлена цитатой из популярной детской книги, где любопытная девочка попадает в фантастический мир.

В прошлом году неожиданные дожди превратили пустыню в грязное месиво, сделав движение автомобилей опасным и заблокировав доступ для экстренных служб и посетителей в течение нескольких дней. Десятки тысяч человек оказались заблокированы на территории, пока организаторы finally не открыли удалённую дорогу. Не сбитые с толку, некоторые смелые посетители преодолели грязную местность, чтобы безопасно вернуться домой пешком.

В году, предшествующем этому, обычно засушливый климат пустыни достиг температуры в интенсивные 40 градусов Цельсия во время фестиваля. Долгосрочные прогнозы погоды на эту неделю обещают солнце и умеренные температуры, с максимумами до 33 градусов Цельсия.

Начало фестиваля восходит к 1986 году, когда американский художник Ларри Харви (1948 - 2018) и группа друзей организовали скромное собрание на пляже в Сан-Франциско. По мере роста популярности мероприятие переместилось в безлюдные ландшафты Невады в 1990 году.

Несмотря на непредсказуемые погодные условия, с которыми часто сталкивается Чёрная Каменная Город, этот год обещает быть сухим и тёплым. Тысячи участников снова соберутся в сердце пустыни Чёрный Рок, превратив её в временную столицу Чёрную Каменную Город.

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