- Ежедневные телевизионные предложения

20:15, ZDF, Вечер за ужином, Драматическая сцена

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Четверо друзей собираются за общим ужином, но ясно, что не все рады воссоединению. Под поверхностью кипит невысказанное напряжение. С самого начала понятно, что эта ночь может принять плохой оборот. С каждым блюдом, которое подают на стол, всплывают неловкие правды. Дружба испытывается, альянсы создаются и так же быстро распадаются. У этой компании есть несколько скелетов в шкафу.

20:15, VOX, Логово льва, Показ предпринимателей

"Логово льва" празднует десятилетие. Десять лет назад шоу предпринимателей дебютировало на VOX и быстро завоевало культовый статус. С тех пор инвесторы борются за самых ярких бизнес-умы с самыми многообещающими идеями. Каждый лев охотится за своей долей пирога! Когда стартап заключает сделку, молодые предприниматели не только получают необходимые средства, но и ценные советы от опытных инвесторов.

20:15, RTL, Поиск миллионера, Интенсивная викторина

Поиск трехмиллионного приза продолжается. В течение трех дней подряд участники соревнуются в шоу Гюнтера Яуха, чтобы попасть в финальную эпизод в четверг и получить еще один шанс претендовать на самый большой приз в истории "Поиска миллионера" - три миллиона евро. Кто готов к предстоящим испытаниям? Все возможно.

20:15, Sat.1, Позыв к правде модной цепи, Документальный фильм

В среднем, каждый немецкий покупатель приобретает 60 новых предметов одежды в год. Без разницы, это футболки, брюки или нижнее белье - согласно недавнему опросу, проведенному по заказу Sat.1, качество так же важно, как и доступность, для 39% респондентов. Но как обстоят дела у H&M, Primark, C&A и других модных цепей по этим критериям? И что насчет устойчивости? Sat.1 подвергает модные цепи строгому испытанию.

22:25, ZDF, Опасный Северное море, Триллер

Сильное смещение земной коры потрясает Северное море. Многие норвежские буровые платформы нуждаются в эвакуации. Один человек решает остаться, чтобы вручную закрыть последний буровой раствор. Внезапно вода начинает заливать рушащуюся платформу. Он не может добраться до спасательного вертолета. Платформа тонет, и поток воды заливает трубы и шахты поставок.

Несмотря на радость от встречи, среди друзей есть и другой оттенок напряжения. Дружба может быть испытана, но некоторые секреты остаются другими вопросами, которые еще не были решены.

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