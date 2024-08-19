- Ежедневное телевидение:

8:15 PM, ZDF, Комиссар и озеро: Любовная одержимость, криминальная драма

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Тело 15-летней Лили Джонс обнаруживают в озере Констанц. Роберт Томпсон (Уолтер Зиттлер), вернувшийся в свой родной город с Готланда, был последним, кто общался с Лили, и теперь он главный подозреваемый в расследовании, которое ведет молодая комиссар полиции Эмили Дэвис (Нурит Хиршфельд). Ее мать, Пенелопа Дэвис (Катрин Бём), была когда-то возлюбленной Роберта. В то время как они возрождают свою любовь, старые воспоминания всплывают на поверхность.

8:15 PM, Sat.1, DM, Rossmann, Müller & Co. - Проверка качества аптек Sat.1, репортаж

По данным недавнего опроса, проведенного Sat.1, около половины немцев посещают одну из более чем 5000 аптек страны несколько раз в месяц. "Проверка качества аптек Sat.1" исследует ведущие и популярные аптечные сети страны по таким критериям, как ассортимент, обслуживание клиентов и цены. Как обстоят дела у DM, Rossmann, Müller & Co. в этих категориях? И как их собственные бренды сравниваются с известными брендовыми товарами?

8:15 PM, kabel eins, Тройной Х: Восстание Хаоса, боевик

Поиск приключений Ксандер Реклесс (Вин Дизель) снова приводит его в немилость у закона, и к нему обращается американский секретный агент Огастус Гиббонс (Сэмюэл Л. Джексон). Гиббонс предлагает стереть криминальное прошлое Ксандера, если он шпионит за русской преступной организацией в обмен. После интенсивной подготовки агента Ксандер проникает в группу "Анархия 99", возглавляемую Йорги (Мартон Чокаш), и завоевывает их доверие. Лишь правая рука Йорги, обворожительная Елена (Азия Ардженто), скептически относится к американцу.

8:15 PM, RTL, Я знаменитость - Легенды джунглей, документальное шоу

У Марвел есть Мстители, у DC есть Лига справедливости, а у RTL есть легенды джунглей: чтобы отметить 20-летие "IBeS", лагерь джунглей возвращается в ЮАР впервые за лето. В этом специальном сезоне 13 бывших звезд джунглей снова сталкиваются с испытаниями джунглей. Кто преодолеет невероятные испытания, выдержит эмоциональные моменты у костра и продемонстрирует настоящую величие?

10:15 PM, ZDF, Последняя ночь в Милане, триллер-драма

Детектив-инспектор Франко Моретти (Пьерфранческо Фавено) вот-вот уйдет на пенсию после 35 лет службы, ни разу не сделав выстрела. Но в свою последнюю ночь перед уходом на пенсию он вызывается на место преступления, где его лучший друг и давний напарник Дин был убит во время ограбления алмазов. Это трагедия переворачивает жизнь Моретти. Вдруг все, что для него важно, находится в опасности: его карьера, близкие и даже его собственная жизнь. Эта последняя ночь становится самым грандиозным вызовом за всю его карьеру.

В репортаже, который выйдет в эфир в 8:15 PM на Sat.1, "Проверка качества аптек Sat.1" исследует различные аптечные сети, в том числе DM и Rossmann, на основе факторов, таких как ассортимент, обслуживание клиентов и цены, согласно опросу, проведенному каналом.

На Sat.1 в 8:15 PM 'Комиссар и озеро: Любовная одержимость, криминальная драма' показывает Роберта Томпсона, который был последним, кто общался с Лили Джонс перед ее смертью, и теперь он главный подозреваемый в расследовании, которое ведет Эмили Дэвис, чья мать была бывшей возлюбленной Роберта.

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