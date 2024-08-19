Перейти к содержанию
Вход Подписаться
КультураНовости1 сентября

Ежедневное телевидение:

 and  Hanna Hofmann
Время чтения 2 минут

8:15 PM, ZDF, Комиссар и озеро: Любовная одержимость, криминальная драма

- Ежедневное телевидение:

Тело 15-летней Лили Джонс обнаруживают в озере Констанц. Роберт Томпсон (Уолтер Зиттлер), вернувшийся в свой родной город с Готланда, был последним, кто общался с Лили, и теперь он главный подозреваемый в расследовании, которое ведет молодая комиссар полиции Эмили Дэвис (Нурит Хиршфельд). Ее мать, Пенелопа Дэвис (Катрин Бём), была когда-то возлюбленной Роберта. В то время как они возрождают свою любовь, старые воспоминания всплывают на поверхность.

8:15 PM, Sat.1, DM, Rossmann, Müller & Co. - Проверка качества аптек Sat.1, репортаж

По данным недавнего опроса, проведенного Sat.1, около половины немцев посещают одну из более чем 5000 аптек страны несколько раз в месяц. "Проверка качества аптек Sat.1" исследует ведущие и популярные аптечные сети страны по таким критериям, как ассортимент, обслуживание клиентов и цены. Как обстоят дела у DM, Rossmann, Müller & Co. в этих категориях? И как их собственные бренды сравниваются с известными брендовыми товарами?

8:15 PM, kabel eins, Тройной Х: Восстание Хаоса, боевик

Поиск приключений Ксандер Реклесс (Вин Дизель) снова приводит его в немилость у закона, и к нему обращается американский секретный агент Огастус Гиббонс (Сэмюэл Л. Джексон). Гиббонс предлагает стереть криминальное прошлое Ксандера, если он шпионит за русской преступной организацией в обмен. После интенсивной подготовки агента Ксандер проникает в группу "Анархия 99", возглавляемую Йорги (Мартон Чокаш), и завоевывает их доверие. Лишь правая рука Йорги, обворожительная Елена (Азия Ардженто), скептически относится к американцу.

8:15 PM, RTL, Я знаменитость - Легенды джунглей, документальное шоу

У Марвел есть Мстители, у DC есть Лига справедливости, а у RTL есть легенды джунглей: чтобы отметить 20-летие "IBeS", лагерь джунглей возвращается в ЮАР впервые за лето. В этом специальном сезоне 13 бывших звезд джунглей снова сталкиваются с испытаниями джунглей. Кто преодолеет невероятные испытания, выдержит эмоциональные моменты у костра и продемонстрирует настоящую величие?

10:15 PM, ZDF, Последняя ночь в Милане, триллер-драма

Детектив-инспектор Франко Моретти (Пьерфранческо Фавено) вот-вот уйдет на пенсию после 35 лет службы, ни разу не сделав выстрела. Но в свою последнюю ночь перед уходом на пенсию он вызывается на место преступления, где его лучший друг и давний напарник Дин был убит во время ограбления алмазов. Это трагедия переворачивает жизнь Моретти. Вдруг все, что для него важно, находится в опасности: его карьера, близкие и даже его собственная жизнь. Эта последняя ночь становится самым грандиозным вызовом за всю его карьеру.

В репортаже, который выйдет в эфир в 8:15 PM на Sat.1, "Проверка качества аптек Sat.1" исследует различные аптечные сети, в том числе DM и Rossmann, на основе факторов, таких как ассортимент, обслуживание клиентов и цены, согласно опросу, проведенному каналом.

На Sat.1 в 8:15 PM 'Комиссар и озеро: Любовная одержимость, криминальная драма' показывает Роберта Томпсона, который был последним, кто общался с Лили Джонс перед ее смертью, и теперь он главный подозреваемый в расследовании, которое ведет Эмили Дэвис, чья мать была бывшей возлюбленной Роберта.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Получила квалификацию на Олимпиаду 2012 года с помощью этого метода.
Культура

Получила квалификацию на Олимпиаду 2012 года с помощью этого метода.

Обнаружены новые сведения об известном событии, когда Королева и Дэниел Крейг вместе блистали на Олимпиаде 2012; фильм о Бонде стал вдохновляющей силой.

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно
Навстречу 'Among Us', Тео расстроен, так как шок, который он приготовил для Бритты, полностью...
Культура

Сегодня мыльные оперы показывают свои истории.

14:10, Первый канал: Красные розы - Сегодня мыльные оперы показывают свои истории. Карла в унынии после того, как Йоханна жестко раскритиковала ее фуд-трак в публичном пространстве. Но когда Карла узнает причину резкой критики Йоханны, они находят общий язык. Сотрудник отеля подвергается нападению после того, как публично поцеловал своего парня.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Красные розы" и "Буря любви
Культура

Начало деятельности после летнего перерыва

Пылкие Бутоны и Безумный Объятье Любви - Начало деятельности после летнего перерыва Немецкие мыльные оперы "Красные розы" (с 2006 года) и "Буря любви" (с 2005 года) вернулись, завершив трехмесячный летний перерыв в понедельник днем (19 августа). Они вернулись в своем первоначальном формате, после того как планы

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно

Последние

Подготовка к началу демократического национального съезда в Чикаго, запланированного на 18 августа...
Политика

Демократы покажут опасность для демократии, которую, по их мнению, представляет Трамп, предложив возможность выступить перед законодателями, связанными с комитетом 6 января.

На недавнем съезде в Чикаго демократы подчеркнут воспринимаемую угрозу демократии, которую они связывают с бывшим президентом Дональдом Трампом. Ключевые политические фигуры и полицейский из Капитолия, получивший травмы во время беспорядков 6 января 2021 года, выступят с principale выступлениями.

 and  James Williams
Для участников Общедоступно
Министр финансов ограничивает финансовые ресурсы: Сообщается, что Кристиан Линднер сообщил министру...
Политика

Предлагаемое ограничение помощи Украине сталкивается с ожесточенной оппозицией, как внешней, так и внутренней.

Россия могла бы потенциально ликовать при прекращении Германией финансовой поддержки Украины, но такой исход все еще не гарантирован. Тем не менее, ЕС остается без энтузиазма по отношению к такой перспективе.

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
Выбросы двуокиси углерода
Главные темы

Правительство предупреждает: чрезмерное количество субсидий негативно влияет на изменение климата

По данным отчета, существенная финансовая помощь в размере 35,8 миллиарда евро способствует увеличению выбросов CO2, отрицательно влияя на климат. joué tomographyindicates this в отчете об экологических последствиях фискальных стимулов, pubblicato онлайн в понедельник Institutökо- и его...

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно