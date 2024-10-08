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Ежедневно, связанное с Черными существо регистрирует примерно 350 000 кибератак.

Масштабные нападения, исходящие из России

 and  Lauren Adams
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Ежедневно, связанное с Черными существо регистрирует примерно 350 000 кибератак.

Кибератаки не нацелены исключительно на правительства или регулирующие органы; корпорации также часто становятся мишенью. Так обстоит дело с немецкой группой Schwarz, контролирующей Lidl и Kaufland. Они приписывают примерно 350 000 ежедневных атак российским источникам. ОднакоCEO Чжарновски сообщает, что решение разрабатывается.

До украинского конфликта группа Schwarz имела дело с примерно 3500 ежедневных атак. Сейчас они сталкиваются с 350 000 ежедневных атак, в основном из России, как сообщил CEO Герд Чжарновски газете "Юддеутше Цайтунг" (SZ).

Чтобы справиться с этим всплеском, группа Schwarz сотрудничает с американской компанией ServiceNow, специализирующейся на искусственном интеллекте, для разработки контрмер. Это программное обеспечение будет доступно для всех других бизнесов, даже для конкурентов на рынке розничной торговли. "Мы можем быть конкурентами в вопросах яиц, бананов и молока, но не в кибербезопасности. Здесь мы должны сотрудничать. Если один из нас подвергается атаке, все мы подвергаемся опасности", - сказал Чжарновски SZ.

Цель состоит в том, чтобы отличаться от американских поставщиков и достичь "цифровой суверенитет". "Есть данные, которые не должны находиться на сервере в другой стране", - заявил Чжарновски.

Также разрабатываются дополнительные решения на основе ИИ, адаптированные для розничной торговли по всей Европе. "В настоящее время мы разрабатываем новую платформу ИИ с ServiceNow, уже работающую в 80 магазинах Lidl, и скоро она будет доступна для всех европейских розничных торговцев к 2025 году", - сообщил Чжарновски. "С нашим совместным решением ИИ не будет больше очередей на кассе".

Другие предприятия на рынке розничной торговли могут воспользоваться программным обеспечением кибербезопасности, разработанным группой Schwarz и ServiceNow, как заявил CEO Чжарновски.

В своих усилиях по достижению цифровой суверенитета Чжарновски подчеркнул, что некоторые данные не должны храниться на серверах, расположенных в других странах.

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