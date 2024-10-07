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Европейские страны открывают путь к введению сборов на электромобили, произведенные в Китае

 and  Lauren Adams
Время чтения 1 минута
kowo не удалось навязать свою позицию по штрафам, связанным с электромобилями из Китая.
kowo не удалось навязать свою позицию по штрафам, связанным с электромобилями из Китая.

Европейские страны открывают путь к введению сборов на электромобили, произведенные в Китае

ЕС имеет право взимать дополнительные налоги с электромобилей, произведенных в Китае, несмотря на возражения Германии. Большинство стран ЕС не выразили своего несогласия с этим планом, как сообщают дипломаты ЕС. Это означает, что Еврокомиссия теперь имеет право взимать эти пошлины, с потенциальной ставкой до 35,3%.

Германия не смогла убедить другие страны ЕС, несмотря на свой голос против пошлин в Брюсселе для их предотвращения. Для отмены решения необходимо, чтобы против плана были не менее 65% населения ЕС, и, кроме Германии, только четыре другие страны-члены присоединились к голосованию, согласно дипломатам.

Изначально правительство Германии было разделено по этому вопросу. Канцлер Олаф Шольц принял решение в последний момент перед голосованием, а министерства финансов и транспорта, возглавляемые ФДП, выступали за «нет» в Брюсселе. Шольц также выразил обеспокоенность по поводу возможных карательных пошлин. Однако министерства экономики и иностранных дел, возглавляемые «Зелеными», выступали за воздержание, стремясь продолжать переговоры с Китаем.

Еврокомиссия ввела эти дополнительные пошлины после расследования, в котором обвинялось, что Пекин использует субсидии для манипулирования рынком в ЕС. В конечном итоге, вопрос о введении пошлин в начале ноября будет решаться Комиссией. Если до этого будет достигнуто соглашение с Китаем в ходе переговоров, пошлины могут быть отменены.

В пятницу было зафиксировано множество воздержавшихся голосов, что не привело к четкому большинству в пользу дополнительных пошлин. В результате, 27 стран ЕС не смогли выступить с единым заявлением.

Своим решением ЕС четко демонстрирует свой экономический вес в международных торговых отношениях. Несмотря на возражения Германии, большинство стран ЕС поддержало идею взимания дополнительных налогов с электромобилей из Китая.

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