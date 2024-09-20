Европейские производители автомобилей называют переход на электромобили неудачным

Автомобильная ассоциация (ACEA) считает, что быстрая электрификация автомобильной отрасли в настоящее время неосуществима из-за снижения продаж электромобилей и неблагоприятных условий, и призывает к менее строгим нормам выбросов CO2. Не все в отрасли согласны с этой точкой зрения.

Ключевые игроки европейского автомобилестроения бьют тревогу: учитывая снижение продаж электромобилей и неблагоприятные условия, ACEA считает текущий срок для полного перехода производителей на электромобильность нереалистичным. Они призывают политиков вмешаться: "Экстренные меры" от Европейской комиссии необходимы для смягчения строгих климатических целей, как считает группа, чтобы предотвратить возможный крах отрасли. В 2025 году в ЕС будут введены новые ограничения на выбросы CO2. В среднем автопарки смогут выбросить только 93,6 грамма CO2 на километр пробега. Однако немногие производители, похоже, способны соответствовать этим критериям. Им грозит уплата огромных штрафов или сокращение производства автомобилей с внутренним сгоранием для достижения целей по CO2. Поэтому политике следует предоставить больше времени.

Миллионы рабочих мест могут быть под угрозой

Фактически, следующая переоценка ограничений выбросов для автомобилей и грузовиков запланирована на 2026 и 2027 годы. Однако ACEA просит ускорить оценку и предоставить отрасли краткосрочную поддержку. Ассоциация представляет 15 крупнейших европейских производителей, таких как Volkswagen, Daimler и BMW, все из которых борются за осуществление электрического перехода и соблюдение требований.

Рынок электромобилей в настоящее время движется вниз. По данным ACEA, продажи новых автомобилей в августе снизились на 18,3% в годовом исчислении, а спрос на электромобили упал на 44%. В Германии регистрация новых электромобилей даже упала почти на 70%. во Франции, втором по величине европейском рынке, снижение составило около 33%. Если негативная тенденция сохранится, шансы на достижение новых ограничений выбросов в следующем году малы.

Для ACEA виноваты не только производители: "Другие критические элементы, необходимые для этой системной трансформации, не готовы". Существует дефицит инфраструктуры зарядки, разумных цен на электроэнергию, стимулов для покупки и налогообложения, а также надежного цепочки поставок для батарей и сырья. Экономический рост и доверие потребителей к технологии еще не достаточно развиты.

Автомобильная промышленность находится в окружении надвигающихся кризисов: "Существующие нормы не учитывают фундаментальные сдвиги в геополитической и экономической обстановке последних лет", - заявляет лоббистская группа. В отрасли циркулирует документ, призывающий отложить новые ограничения выбросов CO2 на два года, как недавно предложил председатель совета директоров Volkswagen Hans Dieter Pötsch. В противном случае могут закрыться до восьми заводов, и миллионы рабочих мест могут быть утеряны.

В этом контексте Volkswagen и другие компании должны были внедрить более строгие нормы к 2019 году. Не все разделяют апокалиптические прогнозы ACEA. Например, второй по величине автопроизводитель Европы Stellantis, возникший в результате слияния Fiat Chrysler и PSA, в том числе Opel, не видит ситуацию столь мрачной. Председатель и главный исполнительный директор Stellantis Карлос Таварес заявил на прошлой неделе: "Было бы абсурдно менять правила сейчас. Все знали о правилах давно, у всех было время подготовиться, и теперь настало время для гонки".

Stellantis сделал значительные инвестиции в расширение производственных мощностей электромобилей. Фактически, из-за сопротивления более строгим нормам выбросов CO2 компания даже вышла из группы лоббирования ACEA в конце 2022 года. Stellantis также сталкивается с дешевой конкуренцией из Китая и прекращением субсидий на электромобили в конце прошлого года, что сдерживает рост на рынке электромобилей. Однако в отличие от многих других автомобильных гигантов, Stellantis уже пережил болезненные сокращения, которые все еще могут произойти в Вольфсбурге и других местах. С 2021 года Stellantis сократил свою европейскую рабочую силу на 20 000 человек, в основном за счет пакетов компенсаций. Таварес признал во вторник, что они приняли многие непопулярные решения в прошлом, но сделали это только для того, чтобы "не закончить, как Volkswagen".

В ответ на призывы ACEA о снисхождении некоторые игроки отрасли утверждают, что у всех было достаточно времени, чтобы подготовиться к более строгим нормам выбросов CO2. Например, председатель и главный исполнительный директор Stellantis Карлос Таварес заявляет: "Было бы абсурдно менять правила сейчас, все знали о правилах давно, у всех было время подготовиться, и теперь настало время для гонки". Однако другие организации, такие как ACEA, утверждают, что другие критические элементы для электрического перехода все еще отсутствуют, такие как адекватная инфраструктура зарядки, разумные цены на электроэнергию и надежная цепочка поставок для батарей и сырья. Они утверждают, что "другие критические элементы, необходимые для этой системной трансформации, не готовы".

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