Европейский судебный орган: ФИФА не видит значительных последствий

FIFA, главное футбольное руководство мира, считает, что решение Европейского суда юстиции по правилам трансферов имеет минимальное влияние. В заявлении FIFA выразило удовлетворение тем, что основные принципы системы трансферов были поддержаны решением. Под сомнение поставлены только два пункта их регламента. Решение будет пересмотрено.

Ранее ЕСЮ в Люксембурге принял решение против FIFA в деле французского игрока Лассаны Диарры, заявив, что некоторые правила FIFA по международным трансферам профессиональных футболистов нарушают законодательство ЕС. Вопрос касается случаев, когда контракт игрока расторгается досрочно, что приводит к штрафу для игрока, и последующей ответственности его нового клуба по правилам FIFA.

Диарра, чей переход из российского клуба "Локомотив" в бельгийский "Спортинг Шарлеруа" не состоялся, подал иск против FIFA и бельгийской федерации о возмещении ущерба в размере шести миллионов евро и упущенной выгоды. Диарра утверждал, что правила трансферов FIFA нарушают регламенты ЕС о свободе передвижения и конкуренции. Бельгийский суд затем передал дело в ЕСЮ, который признал правила FIFA чрезмерно ограничительными.

Юридическая команда Диарры объявила о решении как о значительной победе, которая повлияет на всех профессиональных футболистов, как указано в пресс-релизе. Кроме того, Fifpro, профсоюз игроков, который поддерживал Диарру, приветствовал "революционное решение" ЕСЮ по регулированию рынка труда в футболе, заявив, что оно изменит ландшафт профессионального футбола.

Несмотря на то, что решение Европейского суда юстиции имеет некоторое влияние на два конкретных регламента трансферов, руководство FIFA в целом удовлетворено решением, так как оно поддерживает основные принципы системы трансферов. После решения ЕСЮ против FIFA в деле Диарры FIFA, вместе с Fifpro, тщательно изучит решение, чтобы понять его последствия для будущих регламентов трансферов.

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