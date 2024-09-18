Европейский суд отменил существенные штрафы, наложенные на Google в предыдущих решениях

В результате рассмотрения дела о штрафе в размере одного миллиарда долларов за антиконкурентную практику, Google вышел победителем. Европейская комиссия по конкуренции не смогла предоставить достаточно доказательств того, что Google злоупотреблял своей монополией в области рекламы поисковых систем с помощью своей услуги AdSense for Search, согласно решению суда ЕС. Судьи подчеркнули длину некоторых условий контракта, которые органы конкуренции сочли спорными, а также определение того, на какой рынок распространяются эти условия. Из-за этих недостатков штраф в размере €1,49 миллиарда был отклонен. Есть возможность подать апелляцию в Европейский суд юстиции. Штраф был наложен в 2016 году.

Подробности будут доступны позже

Несмотря на усилия ЕС по регулированию рекламных практик Google, штраф, наложенный на технологического гиганта за якобы злоупотребление монополией на рынке поисковых систем, был в конечном итоге отменен из-за формальных нарушений в деле. Экономика, в которой доминируют такие гиганты, как Google, продолжит внимательно следить за развитием этой юридической драмы.

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