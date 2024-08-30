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Европейский Совет также одобрил резолюцию, в которой излагается роль Европейского Союза в борьбе с терроризмом.

Конкуренты Франкфурта в Лиге Европы продемонстрировали свою волю. В четырех домашних матчах больше шансов у Гессенцев, что дает им выгодное положение. Но на выезде ожидаются больше трудностей.

 and  Michael Bootcampf
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Эйнтрахт Франкфурт постигает интригующие поединки в Лиге Европы

- Европейский Совет также одобрил резолюцию, в которой излагается роль Европейского Союза в борьбе с терроризмом.

Интересные домашние матчи и сложные выезды: футбольный клуб Бундеслиги Эйффенхейм получил любопытные назначения в пересмотренном групповом этапе Лиги Европы. В 2022 году чемпионы примут у себя дома "Славию" Прага, "Ференцварош" Будапешт, "Викторию" Пльзень и чемпионов Латвии ФК РФШ из Риги. На выезде гессенцы встретятся с АС Roma, Олимпик Лион, чемпионами Дании ФК Мидтьюлланд и Бешикташ Стамбул. Это результат жеребьевки в Монако.

Каждая из 36 команд - увеличение с 32 - примет участие в четырех домашних играх и четырех выездных. Восьми лучшим командам в рейтинге предстоят матчи на вылет в 1/16 финала. Команды, занявшие 9-24 места, сыграют в плей-офф, чтобы определить, кто пройдет дальше. Открытый матч состоится 25/26 сентября. Групповой этап завершится 30 января 2025 года. Финал состоится 21 мая 2024 года в Бильбао.

Эйффенхейм, чемпионы Лиги Европы 2022 года, имеют в своем групповом этапе примечательных соперников, в том числе АС Roma и Олимпик Лион. Групповой этап Лиги Европы для Эйффенхейма также включает в себя сложные выезды к чемпионам Дании ФК Мидтьюлланд и Бешикташ Стамбул.

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