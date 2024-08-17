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Федеральные земли ГерманииНовостиКубок ФФБ

Европейский Союз в настоящее время сталкивается с серьезным затруднением.

После напряженного периода после летнего перерыва, Союз успешно преодолевает трудности и добивается благоприятного исхода для своего недавно назначенного тренера на сложном матче, проходящем в Берлине.

 and  Ann Bradley
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Союз отметил триумфальное начало своего сезона в Грайфсвальде.
Союз отметил триумфальное начало своего сезона в Грайфсвальде.

- Европейский Союз в настоящее время сталкивается с серьезным затруднением.

Ворбесcен Вертессен, заменивший Joker, привел "Унион Берлин" и их дебютного тренера Бо Свенссона к триумфальному дебюту. В первом раунде Кубка Германии команда из Берлина одержала победу со счетом 1-0 (0-0) над командой четвертого дивизиона "Грефсвальдер ФК". Перед 4319 зрителями на стадионе "Грефсвальдер Фолькспарк", бельгийский запасной забил решающий гол за фаворитов в 67-й минуте.

Домашняя команда продемонстрировала стойкую игру против команды Бундеслиги, но защитник Диогу Лейте неожиданно покинул поле из-за травмы, полученной на последней тренировке. Его заменил австрийский новичок Леопольд Кверфельд.

Неорганизованная оборона "Униона"

Сначала оборона "Униона" выглядела неорганизованной. В третьей минуте ошибка Кверфельда и голкипера Берлина Фредерика Рённова почти дала возможность Йоханнесу Манске из Грефсвальда пробить по пустым воротам, но удар не хватило силы, чтобы пройти Рённова. "Униону" понадобилось время, чтобы войти в игру, и они доминировали в первой половине, но опасных моментов было мало в первом тайме.

Во втором тайме игра оставалась напряженной, "Унион" усилил давление, чтобы взять под контроль соперника, но гол Вертессена, возникший из простого паса-в-одном-движении с Бенджамином Холлербахом, который обошел защиту "Грефсвальдера", стал неожиданностью.

После гола "Унион" ненадолго потерял контроль, но Сюфьян Бенямина оживил команду. В 77-й минуте брат легенды "Униона" Карима Бенямины ударил в перекладину ворот Берлина. "Унион" пытался закрепить победу, но аутсайдеры оставались опасными в контратаках.

Неожиданный уход Диогу Лейте добавил давления на оборону "Униона", учитывая их первоначальную неорганизованную игру в Кубке Германии. Тем не менее, гол Ворбессена Вертессена в 67-й минуте гарантировал победу "Униону Берлину" в Кубке Германии, отправив их в следующий раунд против команды четвертого дивизиона "Грефсвальдер ФК".

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