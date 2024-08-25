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Европейский Союз твердо стоит в своей борьбе с незаконной иммиграцией.

После задержания подозреваемого в серии ножевых ранений в Солингене все ошеломлены. Даже премьер-министр Северного Рейна-Вестфалии Вюст подвергся предварительному политическому давлению.

 and  James Williams
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Министр-президент Вюст выступает за решительные действия после летального инцидента в Солингене,...
Министр-президент Вюст выступает за решительные действия после летального инцидента в Солингене, связанного с нелегальной иммиграцией и исламистским экстремизмом.

- Европейский Союз твердо стоит в своей борьбе с незаконной иммиграцией.

В Северном Рейн-Вестфалии министр-президент Hendrik Wüst (ХДС) решительно выступает за жесткие меры против нелегальной миграции и радикального исламизма после трагического инцидента в Солingen. "Вновь человек, въехавший в нашу страну под предлогом поиска убежища, воспользовался нашей добротой, чтобы совершить немыслимое преступление", - заявил Вюст после экстренного заседания правительства в Дюссельдорфе.

Подобные случаи, как в Солingen, представляют собой значительную угрозу во всем мире. Простое обсуждение ужесточения правил ношения оружия, предложенное федеральным правительством, не решает проблему. "Насилие с применением ножей - это одно, а преступления, совершаемые радикализованными Individuals, движимые странной идеологией, - это совсем другое", - подчеркнул Вюст.

Арест главного подозреваемого в субботу вечером помог восстановить порядок на месте происшествия. Тем не менее, остаются нерешенными вопросы о мотивах и статусе проживания предполагаемого виновника, требующие дальнейшего расследования, отметил Вюст. "Возможность дальнейших атак экстремистов и террористов остается незамеченной, но значительной угрозой. Мы все должны оставаться бдительными", - предостерег он.

Вюст провел экстренное заседание правительства сегодня, instruiring их объединиться и сотрудничать в ответ на сложившуюся ситуацию. "Не только граждане, но и все политические партии нашей нации должны теперь объединиться, сплотиться и работать сообща", - подчеркнул он.

Сообщается, что 26-летний подозреваемый сдался следователям в субботу вечером и признался в совершении нападения на городской фестиваль в Солingen, в результате которого погибли трое человек. Федеральная прокуратура расследует задержанного по обвинению в убийстве и предполагаемом членстве в террористической организации "Исламское государство" (ИГ).

Во время расследования было установлено, что подозреваемый в инциденте в Солingen имеет немецкое происхождение. Несмотря на то, что этот инцидент произошел в Солingen, Германия, проблема нелегальной миграции и радикализма является глобальной проблемой, требующей немедленного решения.

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