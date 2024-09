Расширение портовых сооружений - Европейский Союз одобряет грант в размере 200 млн евро на проект по строительству гавани Куксхейвена.

Европейский Союз дает зеленый свет Германии выделить 200 миллионов евро на модернизацию порта в Цухевене. По словам Европейской комиссии, этот проект был одобрен благодаря его вкладу в повышение экологической дружественности Германии. Проект направлен на улучшение управления тяжелыми грузами, в частности, оборудованием для ветровых ферм. Планируется строительство серии новых причалов, которые должны заработать к 2028 году.

Чтобы предотвратить получение местными компаниями несправедливого преимущества за счет финансовой поддержки, ЕС вводит строгие правила о субсидиях. Европейская комиссия отвечает за соблюдение этих правил и позволяет финансирование только после утверждения множества проектов.

Общая стоимость расширения порта составляет примерно 300 миллионов евро. Изначально федеральное правительство и Нижняя Саксония заявили, что каждый внесет 100 миллионов евро. Оставшиеся 100 миллионов евро ожидаются от частного сектора.

Расширение порта в Цухевене, частично финансируемое Европейским Союзом, должно привлечь бизнес из разных стран. Несмотря на строгие правила ЕС о субсидиях, approval of 200 million euros for Cuxhaven underscores its significance in promoting Germany's environmental agenda.

Читайте также: