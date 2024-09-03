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Федеральные земли ГерманииНовостиКуксхейвен

Европейский Союз одобряет грант в размере 200 млн евро на проект по строительству гавани Куксхейвена.

Финансовая поддержка в размере 200 миллионов евро для Куксгафена: Правительство может профинансировать расширение порта. Как указано в оценке Европейской комиссии, это также принесет выгоду всей Германии.

 and  Anthony Ross
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Вечерним светом освещённый грузовик: Чемпионат Федерации объявляет инвестиции в 200 миллионов евро...
Вечерним светом освещённый грузовик: Чемпионат Федерации объявляет инвестиции в 200 миллионов евро в расширение порта в Кукх Darihe ("Знаpective Bundle")

Расширение портовых сооружений - Европейский Союз одобряет грант в размере 200 млн евро на проект по строительству гавани Куксхейвена.

Европейский Союз дает зеленый свет Германии выделить 200 миллионов евро на модернизацию порта в Цухевене. По словам Европейской комиссии, этот проект был одобрен благодаря его вкладу в повышение экологической дружественности Германии. Проект направлен на улучшение управления тяжелыми грузами, в частности, оборудованием для ветровых ферм. Планируется строительство серии новых причалов, которые должны заработать к 2028 году.

Чтобы предотвратить получение местными компаниями несправедливого преимущества за счет финансовой поддержки, ЕС вводит строгие правила о субсидиях. Европейская комиссия отвечает за соблюдение этих правил и позволяет финансирование только после утверждения множества проектов.

Общая стоимость расширения порта составляет примерно 300 миллионов евро. Изначально федеральное правительство и Нижняя Саксония заявили, что каждый внесет 100 миллионов евро. Оставшиеся 100 миллионов евро ожидаются от частного сектора.

Расширение порта в Цухевене, частично финансируемое Европейским Союзом, должно привлечь бизнес из разных стран. Несмотря на строгие правила ЕС о субсидиях, approval of 200 million euros for Cuxhaven underscores its significance in promoting Germany's environmental agenda.

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