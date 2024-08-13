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Те, кто поднял взгляд на ночное небо во вторник ночью, оказались счастливчиками, увидев многочисленные падающие звезды. Самым удачливым из них, возможно, удалось заметить Северное сияние, как сообщил представитель Гамбургской обсерватории немецкому агентству новостей. Сотрудники университета или обсерватории успели сфотографировать лиловое звездное небо всего за несколько минут до полуночи.

Персеиды, одно из самых известных метеорных дождей, достигли пика в понедельник ночью. Они происходят, когда Земля пересекает орбиту кометы 109P/Swift-Tuttle и встречает оставленный ею мусор, который затем горит как яркие падающие звезды, входя в земную атмосферу.

Падающие звезды продолжаются

Те, кто еще не видел их, все еще могут надеяться на следующие несколько ночей: "Пик прошел, но сегодня еще будет много падающих звезд. Это все еще довольно хорошо", - сказал директор Планетария Гамбург дпа.

На уходящую ночь астрофизик и астроном Бьёрн Восс из Планетария Гамбург рекомендовал вторую половину ночи для наблюдения за ночным небом. "Луна заходит около 0.30 ночи". Тогда могут быть падающие звезды каждую минуту.

Есть шанс увидеть падающие звезды в ближайшие дни до конца недели, хотя они становятся реже каждую ночь. "Просто нужно остаться на более поздний час, чтобы это того стоило", - сказал Восс. Причина в том, что луна заходит все позже каждую ночь.

Млечный Путь хорошо виден

Но есть и многое другое, что можно увидеть на ночном небе, кроме падающих звезд, сказал астроном Восс. "До конца месяца луна исчезнет, и тогда Млечный Путь будет хорошо виден в темных местах. Ранним утром можно увидеть красивое созвездие - Юпитер и Марс очень близко друг к другу".

Северное сияние также возможно в ближайшие недели, хотя Восс не мог сказать наверняка. Они не так точно предсказуемы, как, например, планетные констелляции. Но на tonight ясно: "К сожалению, пока нет никаких признаков Северного сияния".

Вокруг Гамбургской обсерватории в районе Бергедорф и вокруг Планетария в Stadtpark есть множество мест, достаточно темных для наблюдения за ночным небом.

Северное сияние, хотя и не видно tonight, может появиться в ближайшие недели, предоставляя возможность увидеть полярное сияние. Если повезет, звездочеты могут увидеть и падающие звезды, и северное сияние в одну ночь, когда луна заходит, позволяя ясно увидеть ночное небо.

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