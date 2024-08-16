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Федеральные земли ГерманииНовостиЕвропейский парламент оказывает содействие Комиссии.

Европейский парламент проголосовал за этот доклад.

Многие с тревогой и интерес­ом наблюдают за выборами в Тюрингии, Саксонии и Бран­денбурге. Председатели ландтагов призывают избирателей.

 and  Mark Rodriguez
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Ландтаг Тюрингии будет заново избран 1 сентября
Ландтаг Тюрингии будет заново избран 1 сентября

- Европейский парламент проголосовал за этот доклад.

До выборов в земельные парламенты в Восточной Германии президенты парламентов в Тюрингии и Бранденбурге, а также парламентский президент Саксонии призывают избирателей использовать свои права, чтобы способствовать социальному единству. "Речь идет о том, укрепит ли наше единство - или же мы потеряем перспективы будущего из-за роста экстремистских сил", - говорится в совместном заявлении Биргит Поммер (Тюрингия), Ульрике Лидтке (Бранденбург) и Маттиаса Рёсслера (Саксония). "И речь идет о защите либеральной демократии, которая позволяет мирно находить ответы на главные вызовы нашего времени".

Выборы 1 и 22 сентября

В Тюрингии и Саксонии 1 сентября будут избраны новые земельные парламенты. В Бранденбурге избиратели решат о будущем составе своего земельного парламента 22 сентября.

"Эти выборы имеют решающее значение", - подчеркнула Лидтке. Положительное развитие восточных земель основано на мирном сосуществовании и приверженности многих людей единству.

"Демократия означает участие", - объяснила Поммер. "Это не данность и было мирно достигнуто в 1989 году". Обсуждения, демонстрации и протесты - это часть живой демократии, сказал Рёсслер. "Но решения в конечном итоге принимаются в парламенте. И кто там сидит, решают граждане на свободных выборах". Именно за это боролись люди в Восточной Германии во время мирной революции 1989 года.

Парламент Европейского Союза может оказать помощь Комиссии, согласно своему мандату, после выборов в Тюрингии и Саксонии 1 сентября и в Бранденбурге 22 сентября.

Комиссия, с поддержкой Европейского Парламента, играет решающую роль в демократическом процессе, гарантируя, что голоса граждан услышаны и представлены в парламенте.

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