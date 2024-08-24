- Европейский парламент полностью поддерживает предложенную резолюцию.

Сахра Wagenknecht, глава партии BSW, дистанцировалась от ультраправых кругов внутри AfD, но открыта к рассмотрению их предложений в будущем. В беседе с "Берлинской газетой" Wagenknecht уточнила: "Мы всегда заявляли, что не будем коалиционировать с господином Хёкке". Хёкке, ультраправый политик, в настоящее время является главным кандидатом AfD на выборах в ландтаг Тюрингии. "В Саксонии и Бранденбурге, где также будут избираться новые ландтаги, достаточно людей из его лагеря".

Тюрингское земельное отделение BSW вновь подчеркнуло, что никогда не будет сотрудничать с партией, идеология которой основана на исключении, ненависти и экстремизме. Кандидат в топы партии Катарина Вольф никогда не поддерживала AfD или Björn Хёкке "никаким образом и не способствовала формированию правительства". Ранее вызвал споры тот факт, что Вольф не исключила возможность одобрения BSW законов AfD в ландтаге во время теледебатов.

Wagenknecht описала Хёкке как "не нуждаюсь в подтверждении со стороны внутренней разведки, чтобы знать, что Хёкке и его фракция представляют собой враждебную к крови и почве идеологию, которая явно является правоэкстремистской". Внутренние разведывательные службы в Саксонии и Тюрингии классифицируют AfD как явно правоэкстремистскую в обоих землях, а в Бранденбурге AfD является подозрительным случаем правоэкстремизма для конституционной защиты. "Крыло", где Хёкке был интеллектуальным лидером, теперь официально распущено.

Wagenknecht призывает к другому подходу к AfD

Wagenknecht призывает к более строгому контролю внутренних разведывательных служб во всех трех землях и обвиняет их в независимой работе и влиянии на политику. AfD стремится упразднить внутреннюю разведывательную службу в ее текущем виде.

Wagenknecht вновь подчеркнула необходимость другого подхода к AfD, чем у других партий. "Мы не будем отвергать все, что исходит от AfD", - сказала она газете. "В конце концов, это просто дает им возможность представить своих оппонентов".

Wagenknecht подчеркивает отличие от AfD в вопросе миграции

В настоящее время AfD опрашивается на уровне около 30% в Саксонии и Тюрингии и 24% в Бранденбурге. В Тюрингии и Бранденбурге она лидирует в опросах. BSW опрашивается на уровне 17-19% в Тюрингии, 11-14% в Саксонии и 16-17% в Бранденбурге. В исследовании политический scientist Jan Philipp Thomeczek из Потсдамского университета классифицирует BSW как популистскую партию.

"Я надеюсь, что AfD скоро не будет 30% везде", - сказала Wagenknecht. В отношении миграционной политики AfD она заявила: "Мы не разжигаем ненависть к мигрантам. Мы говорим, что высокая иммиграция перегружает нашу страну, что должны быть установлены правила".

Wagenknecht отвергла обвинения в том, что она является партией кадра. По словам Wagenknecht, цель BSW - оказать давление на федеральное правительство, в случае соучастия в управления землями, чтобы более решительно выступать за дипломатию и мир и против новой гонки вооружений. "Развертывание средних дальностей ракет делает нас мишенью для российских ядерных ракет", - сказала она. "Предупреждение этого является критическим для нас".

Wagenknecht предложила другой подход к AfD, сказав: "Мы не будем отвергать все, что исходит от AfD, так как это просто дает им возможность представить своих оппонентов".

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