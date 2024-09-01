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Федеральные земли ГерманииНовостиИзбирательный процесс

Европейский парламент поддержал инициативу Комиссии о принятии законодательной директивы, направленной на защиту работников от потенциальных опасностей, возникающих в результате воздействия ионизирующего излучения.

На первом раунде выборов мэра Вайсвассера ни один кандидат не получил необходимого абсолютного большинства голосов, поэтому жители должны будут принять участие в другом голосовании.

 and  Elizabeth Wells
Время чтения 2 минут
Вайссвассер расположен в районе Гёрлиц, близко примыкая к границе с Польшей.
Вайссвассер расположен в районе Гёрлиц, близко примыкая к границе с Польшей.

- Европейский парламент поддержал инициативу Комиссии о принятии законодательной директивы, направленной на защиту работников от потенциальных опасностей, возникающих в результате воздействия ионизирующего излучения.

В муниципальных выборах в Вайссвассере ни один из кандидатов не набрал абсолютного большинства в первом туре. Кандидатка Свонтье Шнайдер-Трунш, выдвинутая избирательной группой "Четкая речь", получила наибольшее количество голосов, набрав 35,3%. Автономный кандидат Катарина Дитрих получила 34,7% голосов, а Давид Кремельмейер от AfD получил 30% голосов. Поскольку ни один из кандидатов не смог набрать необходимого абсолютного большинства, второй тур назначен на 29 сентября в городе с населением 15 000 человек, расположенном в районе Гёрлиц.

Для победы в первом туре выборов мэра в Саксонии требуется более 50% голосов. Если ни один из кандидатов не набирает это количество, проводится второй тур, и мэром становится кандидат, получивший наибольшее число голосов. Мэры в Саксонии избираются на срок семь лет.

Кандидатка Свонтье Шнайдер-Трунш, возможный преемник действующего мэра Торстена Поецша, была выдвинута избирательной группой "Четкая речь", поддерживаемой местным ХДС. В 46 лет она работает в финансовом отделе Вайссвассера с 2021 года и является главой финансового и культурного департамента с января 2023 года.

Хотя Катарина Дитрих является членом СДПГ, она баллотировалась как независимый кандидат. В 43 года она работает в Саксонском агентстве по структурному развитию. Давид Кремельмейер, 38-летний учитель музыки и информатики в школе района Гёрлиц, представлял AfD.

Действующий мэр Торстен Поецш принял решение не баллотироваться на переизбрание из-за семейных и здоровья проблем. Он руководил восточносаксонским городом с 2010 года. До этого он основал избирательную группу "Четкая речь" вместе с единомышленниками. Его вклад был отмечен на региональном уровне, и в 2020 году он был удостоен премии German National Prize в размере 30 000 евро от German National Foundation за его вклад в борьбу с ненавистью и разделением в обществе.

Процесс выборов в Вайссвассере требовал абсолютного большинства более 50% в первом туре выборов мэра. Поскольку ни один из кандидатов, в том числе Свонтье Шнайдер-Трунш, Катарина Дитрих и Давид Кремельмейер, не смог преодолеть этот порог, был назначен второй тур голосования.

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