- Европейский парламент одобрил план Комиссии по регулированию мер по защите работников от опасностей, связанных с воздействием ионизирующего излучения.

В городе Гроссширма, расположенном в центральной Саксонии, политик Альтернативы для Германии (АфД) Рольф Вайганд был избран мэром с впечатляющими 82% голосов при явке около 77%. Интересно, что Вайганд был единственным кандидатом на выборах мэра, так как не было представлено других номинаций.

На первоначальном этапе голосования в марте Вайганд получил почти 60% голосов в сообществе из 5500 жителей. Против него баллотировались два кандидата от Христианско-демократического союза (ХДС) и Ассоциации независимых граждан, но выборы были аннулированы из-за нарушений избирательных правил, что привело к переголосованию.

В Саксонии мэры служат сроком семь лет. Если есть только один кандидат, как в Гроссширма, избиратели имеют право написать на своем бюллетене имя другого человека, если они не поддерживают кандидата.

До этого Вайганд занимал должность первого заместителя мэра.

Необходимость выборов в Гроссширма возникла после трагической самоубийства многолетнего мэра Вольфмара Шрайтера осенью прошлого года. Вайганд также баллотировался на пост мэра на предыдущих выборах, но проиграл Шрайтеру. Он уже занимал должность первого заместителя мэра в небольшом городе.

АфД заняла первое место в ратуше Пирны с Тимом Лохнером, хотя сам Лохнер не является членом АфД. Вайганд теперь стал первым мэром в Саксонии, который является членом партии АфД.

Одновременно новым мэром был избран в Вайсвассере. Однако результаты выборов еще не были объявлены. Саксонская АфД, в настоящее время классифицируемая как правоэкстремистская Управлением по защите Конституции, оспаривает это классификацию в суде.

После аннулированных выборов из-за нарушений регламента избиратели в Саксонии имели возможность написать на своем бюллетене имя другого человека, если они не поддерживали Вайганда на переголосовании, но он все же одержал победу на выборах мэра в Гроссширма. Более того, победа Вайганда делает его первым членом партии АфД, занимающим пост мэра в Саксонии.

Читайте также: