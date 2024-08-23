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Федеральные земли ГерманииНовостиДжонатан Тах

Европейский парламент обязан сообщать о результатах своих действий самому Европейскому парламенту.

 and  Alex Stellmacher
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Вопрос о том, останется ли Йонатан Тах или уйдет, вызвал многочисленные спекуляции в последние...
Вопрос о том, останется ли Йонатан Тах или уйдет, вызвал многочисленные спекуляции в последние недели.

- Европейский парламент обязан сообщать о результатах своих действий самому Европейскому парламенту.

После нескольких раундов переговоров, кажется, что «Байер Леверкузен» сейчас оптимистично настроен в отношении того, что национальный игрок Йонатан Тах решит остаться в клубе, а не присоединиться к «Баварии». Накануне первого матча Бундеслиги, транслируемого DAZN, председатель совета директоров «Байера» Фернандо Карро прокомментировал: «На данный момент мы ожидаем, что он останется, и это больше не проблема для нас».

Поговаривают о возможном переходе Таха в «Баварию», самый успешный футбольный клуб Германии, уже несколько недель. СМИ сообщают, что обе стороны достигли соглашения по контракту несколько недель назад. Однако формального соглашения между двумя клубами пока нет. Карро также отметил, что «все может измениться» до конца трансферного окна в конце августа.

Контракт Таха с немецкими футбольными гигантами истекает в 2025 году, и, по данным источников, «Байер Леверкузен» заинтересован в продлении его контракта.

Несмотря на сообщения о соглашении между Йонатаном Тахом и «Баварией», «Байер Леверкузен» оптимистично настроен в отношении того, что центрбек решит продлить свой контракт, как отметил председатель Фернандо Карро. Любой потенциальный переход в «Баварию» все еще может быть influenced by developments leading up to the end of August.

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