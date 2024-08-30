- Европейский джекпот: 92,5 млн евро в Северный Рейн-Вестфалию

Кто-то из Северного Рейна-Вестфалии сорвал джекпот в Eurojackpot, и теперь может похвастаться €92,5 миллиона в кармане. Об этом в ночные часы сообщила Westlotto. Выигрышная комбинация состояла из чисел 8, 11, 25, 31, 48 и Euro-чисел 11 и 12.

Однажды более €90 миллионов от Eurojackpot попали в Северный Рейн-Вестфалию. Это произошло 9 июля нынешнего года, когда €98,2 миллиона достались региону. А в апреле 42-летний житель NRW стал одним из двух основных победителей €120 миллионов в Eurojackpot.

Ночной розыгрыш принес радость и другим победителям: шесть билетов из Баварии, Нижней Саксонии и Северного Рейна-Вестфалии, а также из Греции, Венгрии и Польши, каждый получил €475,375 из второй категории призов.

Шансы на выигрыш Eurojackpot невелики - всего 1 к 140 миллионам. Сперва нужно выбрать 5 чисел из возможных 50, а затем - Euro-числа, которые выбираются из группы из 12.

После крупного выигрыша в Eurojackpot в июле еще один счастливчик из Северного Рейна-Вестфалии присоединился к списку больших победителей. На этот раз он победил в розыгрыше Eurojackpot от Западной Лотереи.

Впечатляюще, но Западная Лотерея, организация, ответственная за проведение Западной Лотереи, имеет долгую историю создания жизненных побед для своих игроков в Северном Рейне-Вестфалии.

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