- Европейская киноакадемия признает значительный вклад Вендерса в кинематографию.

Академия кино Европы готовится почтить режиссера Вим Вендерс (79) за его выдающуюся карьеру. Его обширное творчество будет отмечено, как объявила Академия в Берлине. Вендерс неизменно исследует неизведанные территории с любопытным взглядом и открытым подходом. Он ожидается на церемонии вручения Европейской кинопремии 7 декабря в Люцерне, Швейцария.

Известный кинорежиссер

Вендерс, родившийся в Дюссельдорфе в 1945 году и ныне проживающий в Берлине, считается одним из самых влиятельных немецких кинорежиссеров. За свою карьеру он получил множество наград. Его фильмы, такие как "Париж, Техас" и "Крылья желания", получили международное признание. Вендерс является одним из основателей Академии кино Европы и занимал пост ее президента с 1996 по 2020 год.

Он трижды номинировался на премию "Оскар" за документальный фильм: в 2000 году за "Клуб Буэна Виста", в 2012 году за 3D фильм о танцах "Пина" о Пина Бауш, и в 2015 году за "Соль Земли" о бразильском фотографе Себастьяо Салгадо. В этом году фильм Вендерса "Идеальные дни" не победил в категории "Международный фильм" на "Оскарах".

Нominations for the European Film Awards in November

Европейская кинопремия проходит ежегодно в Берлине и другом европейском городе. Список номинированных фильмов и исполнителей будет объявлен в ноябре. В прошлом году лучшим европейским фильмом была названа юридическая драма "Анатомия похищения" Жюстин Трие.

Вендерс, будучи основателем и бывшим президентом Академии кино Европы, высоко ценится и получит престижную премию Европейской кинопремии за свою выдающуюся карьеру. Получение награды еще больше закрепит статус Вендерса как одного из самых известных европейских кинорежиссеров.

Читайте также: