Перейти к содержанию
Вход Подписаться
КультураНовостиЕвропейская кинопремия

Европейская киноакадемия признает значительный вклад Вендерса в кинематографию.

Вим Вендерс, кинопродюсер, бесконечно долго был президентом Европейской киноакадемии. На 79-ом году жизни он вскоре получит престижную премию за пожизненные достижения.

 and  Carmen Simpson
Время чтения 1 минута
Вендерс, родом из Дюссельдорфа 1945 года, является одним из самых влиятельных кинематографистов...
Вендерс, родом из Дюссельдорфа 1945 года, является одним из самых влиятельных кинематографистов Германии

- Европейская киноакадемия признает значительный вклад Вендерса в кинематографию.

Академия кино Европы готовится почтить режиссера Вим Вендерс (79) за его выдающуюся карьеру. Его обширное творчество будет отмечено, как объявила Академия в Берлине. Вендерс неизменно исследует неизведанные территории с любопытным взглядом и открытым подходом. Он ожидается на церемонии вручения Европейской кинопремии 7 декабря в Люцерне, Швейцария.

Известный кинорежиссер

Вендерс, родившийся в Дюссельдорфе в 1945 году и ныне проживающий в Берлине, считается одним из самых влиятельных немецких кинорежиссеров. За свою карьеру он получил множество наград. Его фильмы, такие как "Париж, Техас" и "Крылья желания", получили международное признание. Вендерс является одним из основателей Академии кино Европы и занимал пост ее президента с 1996 по 2020 год.

Он трижды номинировался на премию "Оскар" за документальный фильм: в 2000 году за "Клуб Буэна Виста", в 2012 году за 3D фильм о танцах "Пина" о Пина Бауш, и в 2015 году за "Соль Земли" о бразильском фотографе Себастьяо Салгадо. В этом году фильм Вендерса "Идеальные дни" не победил в категории "Международный фильм" на "Оскарах".

Нominations for the European Film Awards in November

Европейская кинопремия проходит ежегодно в Берлине и другом европейском городе. Список номинированных фильмов и исполнителей будет объявлен в ноябре. В прошлом году лучшим европейским фильмом была названа юридическая драма "Анатомия похищения" Жюстин Трие.

Вендерс, будучи основателем и бывшим президентом Академии кино Европы, высоко ценится и получит престижную премию Европейской кинопремии за свою выдающуюся карьеру. Получение награды еще больше закрепит статус Вендерса как одного из самых известных европейских кинорежиссеров.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Оasis' «Не оглядывайся в ярости» вновь прозвучала в 2009 году на концертной сцене Гамбурга, где...
Культура

Поклонник Оазиса Нильц Бокельберг замечает: "Это похоже на то, как папа открывает джентльменский магазин в Вуппертале"

Возвращение поп-сенсации Oasis вызывает раскол. Но один человек не шокирован - бывший ведущий Viva, автор и подкастер Нильз Бокельберг. Он объясняет, почему предвидел это воссоединение уже в декабре 2023 года.

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
Музыкант DJ Фелікс Яэхн временно приостановил все выступления из-за необходимости дополнительного...
Культура

Феликс Джейн выражает свою чувствительность, отказываясь от спектакля.

- Феликс Джейн выражает свою чувствительность, отказываясь от спектакля. Немецкий поп-артист Феликс Джейн, родом из Германии и ныне базирующийся в Мекленбурге-Передней Померании, решил сделать перерыв в музыкальной сцене и отменил предстоящие выступления. Джейн, который теперь идентифицирует себя как пансексуал и небинарный, предпочитает использовать гендерно-нейтральный псевдоним "Фи". С помощью

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
Киану Ривз и Джим Керри были связаны с двумя примечательными событиями
Культура

Киану Ривз и Джим Керри были связаны с двумя примечательными событиями

- Киану Ривз и Джим Керри были связаны с двумя примечательными событиями 25 декабря 2024 года, в канун Рождества, в немецких кинотеатрах состоится премьера "Sonic the Hedgehog 3", как объявила студия Paramount Pictures. Студия представила первый трейлер для экранизации видеоигры, в котором представлены как оригинальная английская версия, так

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно

Последние

Вейдель предлагает ввести минимальную остановку иммиграции на пять лет.
Федеральные земли Германии

Вейдель предлагает ввести минимальную остановку иммиграции на пять лет.

Партия AfD из Саксонии излучает самоуверенность в преддверии выборов в ландтаг. Площадь Kornmarkt в Баутцене оживлена, когда партия прибывает с национальным статусом.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
Противоборствующие Силы Венесуэлы: Обладают Силной Планом мирно устранить Мадуро
Политика

Оппозиция Венесуэлы имеет твердый план мирного свержения Мадуро

Оппозиция Венесуэлы имеет твердый план мирного свержения Мадуро После спорных выборов в Венесуэле оппозиционная фигура Мария Кортина Мачадо в интервью Reuters во вторник через видеосвязь предположила, что президента Николаса Мадуро можно мирным путем сместить с власти. Она верила, что мирные демонстрации и международное давление могут сделать это реальностью. Несмотря на

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Психоделические вещества, подобные ЛСД, не только распространены на социальных мероприятиях, но и...
Здоровье

Размышляя над нашим взглядом на мир, потребитель выражает свое мнение о сосуществовании с психоделиками

Психоделики, традиционно ассоциирующиеся с развлекательным использованием, вновь получают признание в сфере медицинской дискуссии. Взгляды на повседневную жизнь, включающие в себя вещества, подобные ЛСД и МДМА, изучаются.

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
Рехм имеет титул лучшего в мире пара-троеборья
Спорт

Искусственный планеры рехм встречаются с настоящими конкурентами неожиданно

Искусственный планеры рехм встречаются с настоящими конкурентами неожиданно Маркус Рем, непобедимый чемпион в соревнованиях по длинному прыжку, готовится к Паралимпиаде в Париже. Его давняя мечта преодолеть впечатляющую дистанцию в 9 метров, похоже, отходит на второй план из-за более жесткой конкуренции на этот раз. Его соперники больше не просто противники, они

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно