Европа недавно наложила значительные финансовые штрафы на Apple и Google.

Европейский суд юстиции утвердил внушительный штраф в €2.4 миллиарда ($2.6 миллиарда) за нарушение антимонопольного законодательства против Google, вынеся отдельное решение, которое нанесло серьезный удар по двум крупнейшим компаниям в сфере технологий в мире.

ЕСЮ поддержал первоначальное решение 2016 года Европейской комиссии в деле против Apple (AAPL), придя к выводу, что Ирландия предоставила Apple незаконную государственную помощь, подлежащую возврату. Исполнительный орган ЕС рассчитал, что Ирландия предоставила "несправедливые налоговые преимущества" в размере €13 миллиардов Apple.

В отдельном развитии событий суд отклонил апелляцию, поданную Google и его материнской компанией Alphabet (GOOGL) против штрафа в €2.4 миллиарда, наложенного Европейской комиссией в 2017 году. Комиссия оштрафовала Google за использование своего доминирующего положения в области онлайн-поиска для приоритетного продвижения собственной службы сравнения цен перед конкурентами.

CNN связался с Apple и Google для получения их комментариев.

Эта история все еще развивается и будет обновляться.

Google и Alphabet продолжают работать в сложной бизнес-среде регулирования технологий, пытаясь отменить штраф в €2.4 миллиарда, наложенный за приоритетное продвижение собственных услуг перед конкурентами. Несмотря на это препятствие, их обширный бизнес в сфере технологий продолжает доминировать на своих соответствующих рынках.

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