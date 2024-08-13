- Еврогород столкнулся с срубленным деревом в Баварии

Поезд Eurocity в Баварии столкнулся с деревом, упавшим на железнодорожные пути, и остановился. Об этом вTuesday вечером сообщил представитель Deutsche Bahn. Поскольку поезд EC 117 эксплуатировался австрийской железнодорожной компанией ÖBB, на момент происшествия не было доступной информации о пассажирах.

После инцидента, произошедшего около 7 вечера, участок между Бад-Эндорфом и Приен на озере Чимезе был закрыт для движения. Дальнемагистральные поезда были вынуждены разворачиваться или досрочно заканчивать свои рейсы, что привело к некоторым отменам.

Вечером Bayerischer Rundfunk сообщил, что более 200 человек были эвакуированы из поезда. Сначала было неясно, были ли травмы.

Продолжительность закрытия неизвестна, согласно Bahn. На сайте сообщалось, что работы по устранению неисправности планировалось продолжать до раннего утра. ÖBB оценила, что нарушения будут продолжаться до 2 часов ночи. Представитель ÖBB порекомендовал пассажирам проверять онлайн-сообщения или отмены.

Кроме того, вTuesday вечером из-за шторма также были нарушения в железнодорожном движении в других местах, заявил представитель. В некоторых местах, в частности в Северном Рейне-Вестфалии и Баварии, деревья падали на рельсы.

Кollision произошла в регионе Баварии, конкретно в Германии. Из-за множества упавших деревьев в Северном Рейне-Вестфалии и Баварии были дополнительные нарушения в железнодорожном движении в Германии.

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