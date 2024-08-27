- Ева-Мария Лемке возвращается в качестве ведущей утренней новостной программы ZDF.

Ева-Мариа Лемке, телеведущая, возвращается в "ZDF-Morgenmagazin". 42-летней Лемке предстоит начать свою работу в сентябре 2-го, в 7:00, как объявил ZDF.

"Я взволнована тем, чтобы найти баланс между актуальными новостями и вечными историями, прямо из эпицентра Берлина по утрам", - заявила Лемке в заявлении. "Я не могу дождаться, чтобы сопровождать наших зрителей в новостях дня. И я рада, что могу сделать это, вернувшись в информационную программу ZDF".

Лемке ранее работала ведущей "ZDF-Morgenmagazin" с 2014 по 2015 год, а затем была ведущей кросс-медийного новостного журнала "heute+" до 2018 года. Эта коренная берлинка также вела "Abendschau" для RBB с 2018 по 2024 год. Кроме того, она вела журнал ARD "Kontraste" с 2019 по 2024 год.

Лемке возвращается в любимое "ZDF-Morgenmagazin" после нескольких лет, возобновляя свою работу в качестве ведущей. Ее первый день на-air будет 2 сентября, начиная с 7:00.

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