Ева Герцигова поразит всех в Венеции

На Венецианском кинофестивале не только фильм «Мария» Анджелины Джоли, основанный на жизни оперной дивы Марии Каллас, приковал к себе внимание. Внимание публики ненадолго переключилось на чешскую модель Еву Герцигову, которая поразила всех своим смелым нарядом. Когда она прошествовала по красной ковровой дорожке, камеры не могли оторвать от нее взгляд, восхищаясь ее дерзким нарядом.

Герцигова, известная своими чувственными рекламами Wonderbra в 90-х, выбрала полупрозрачный черный боди от Etro для этого события. Этот завораживающий наряд, напоминающий татуировку на теле, был украшен непрозрачным черным материалом в стратегических местах – на груди и паху. Она дополнила свой смелый образ длинным, развевающимся черным плащом и аксессуарами в виде роскошной золотой цепочки, двойной черешневой цепочки на талии и стильных черных туфель. Ее позы были полны уверенности, идеально сочетающей профессионализм и соблазн, очаровывая фотографов.

Бывшая жена барабанщика Bon Jovi Тико Торреса (с 1996 по 1999 год), Герцигова с 2001 года встречается с итальянским бизнесменом Грегорио Марсаем. В 2006 году они поженились и воспитывают троих сыновей – Джорджа, Эдварда и Филиппа Марсаев.

Мода и кино объединяются в Венеции

Продолжающийся с 28 августа по 7 сентября Венецианский кинофестиваль представляет собой смесь международных фильмов, претендующих на Золотого Льва, и потрясающих модных выборов знаменитостей. Мероприятие началось с того, что «Среда» Дженна Ортега произвела фурор в огненно-красном платье Dior, подчеркивающем фигуру с помощью умных вырезов.

Смелый модный выбор Евы на Венецианском кинофестивале, в том числе боди Etro и аксессуары, стал предметом обсуждения, ненадолго отвлекая внимание от фильмов. СМИ часто говорят о смешении моды и кино на подобных событиях, подчеркивая уникальные стилистические решения звезд.

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